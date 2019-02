Her sprænger de torpedoer fra sunket fregat

Det bliver betragtet som en af de større fadæser for det norske forsvar i nyere tid, og efterforskningsarbejdet og oprydningsarbejdet er endnu ikke afsluttet.

Den norske fregat KNM Helge Ingstads stødte 8. november sidste år sammen med tankskibet Sola TS i havet ud for Bergen. Kollisionen betød store skader på fregatten, som efterfølgende sank til bunds.

Det norske forsvar har arbejdet med at redde, hvad der reddes kan fra fregatten, men de ombordværende torpedoer har man opgivet at reparere.

- De havvandsaktiverede batterier i torpedoerne kan reagere i kontakt med luft og forårsage brand og sundhedsskadelig røg. Derfor ønsker vi at være på den sikre side. Selve sprængstofferne anser vi for at være stabile, siger Bengt Berdal, der er orlogskaptajn i Minedykkerkommandoen under det norske forsvar, i en pressemeddelelse.

Stor risiko

Det norske søværn vurderede, at risikoen ville være for stor ved at bringe torpedoerne på land.

- Der er knyttet usikkerhed og risiko til håndtering af skadet ammunition. I dette tilfælde er hensynet til personalets sikkerhed vægtet højere end gevinsterne ved en håndtering af torpedoerne. Ud fra grundige faglige vurderinger af stand og alternativer blev det besluttet at detonere torpedoerne, siger Bengt Berdal.

Halvdelen af torpedoerne er derfor blevet sprængt i Hjeltefjorden ud for Bergen. Resten skal detoneres på et senere tidspunkt. Alle torpedoerne er tidligere blevet hentet ud af fregatten.



Det norske forsvar ønsker ikke at oplyse, præcis hvor mange torpedoer der er tale om. Det skyldes, at man vurderer, at det vil afsløre en vigtig militær kapacitet for de norske fregatter.

Forsvaret har fået vurderinger fra flere forskellige myndigheder, og Miljødirektoratet har givet grønt lys til sprængningerne.

Ifølge det norske forsvar er der stadig mere ammunition om bord på skibet, og der bliver løbende lavet vurderinger af, hvad der skal tages ud af fregatten før den bliver hævet og transporteret til flådebasen Haakonsvern.

Troede skib var land

Årsagen til at de to store skibe stødte sammen er endnu ikke fastlagt. Den norske havarikommission har dog oplyst, at mandskabet om bord på fregatten troede, at tankskibet var en terminal på land, og de troede, de kommunikerede med et andet skib, da de blev varslet om, at de var på kommunikationskurs.

Først da det var for sent, opdagede de, at de havde kurs mod et andet skib, og de kunne derfor ikke nå at afvige kollisionen, som resulterede i en 45 meter lang revne i siden på skibet.

Det stod hurtigt klart, at fregatten ville synke. Foto: Marit Hommedal/Ritzau Scanpix

Havarikommissionen har desuden sagt, at en årsag til, at skibet endte med at synke, var, at de vandtætte skotter i skibet alligevel ikke var helt vandtætte, og derfor tog skibet langt mere vand ind, end det burde.

Skibschefen Preben Ottesen lå selv og sov, og han blev vækket af kollisionen, så han blev kastet ud af sengen.

- Når man står på land og ser sin egen skude synke, går der mange tanker gennem hovedet på en. Det er helt surrealistisk. Det er vanskeligt at forstå. At se skibet, du elsker, ligge der i klipperne er verdens mest triste syn. Det er bare sørgeligt, har han tidligere fortalt til VG.