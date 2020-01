Her stiger priserne på tog og bus fra i dag

Fra i dag søndag 19. januar bliver det dyrere at rejse med offentlig transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Det sker i forbindelse med en årlig justering af priserne på kollektiv transport med DSB, Metroselskabet og Movia, som til sammen udgør Dit Offentlige Transport (DOT).

Du kan se de nye priser her:

Blandt andet stiger prisen, hvis du skal rejse med metroen i Købehavn. Her stiger prisen med 1,6 kroner.

Hvis du har rejsekort, vil de korte rejser bliver en smule dyrere. Her vil prisen for at rejse i tre zoner stige fra 20,5 kroner til 21 kroner. To zoner vil fortsat koste 16 kroner, såfremt du benytter dig af rejsekortet.

Dette er gældende for voksne fra 16 år. Der er halv pris for børn i alderen 0-15 år på alle rejser med rejsekort.

På de længere rejser er prisstigningen også minimal. 12 zoner stiger fra 74 kroner til 77 kroner, mens priserne mere eller mindre er de samme på de resterende antal zoner fra ni zoner og op efter.

Fortsat off-peak rabat

Til gengæld vil det stadig være muligt at få 20 procent rabat med rejsekort på alle hverdage mellem klokken 11 og 13 og klokken 18 og 7, hvilket også gælder i weekender og på helligdage.

Priserne pr. 19. januar 2020 med rejsekort: Korte rejser: 2 zoner: 16,00 kroner 3 zoner: 21,00 kroner 4 zoner: 27,00 kroner 5 zoner: 33,00 kroner 6 zoner: 39,00 kroner 7 zoner: 44,00 kroner 8 zoner: 49,00 kroner Halv pris for børn fra 0-15 år. Vis mere Luk

