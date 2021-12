Her stiger smitten voldsomt: - Bekymrende

Hør hvorfor WHO mener, at coronavarianten er bekymrende.

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

I Sydafrika kæmper man med den nye coronavariant omikron.

Den blev opdaget i landet første gang i begyndelsen af november og har siden spredt sig til store dele af verden.

Torsdag er man oppe på at have fundet 14 tilfælde af den nye Omikron-variant i Danmark. Men det tal kan hurtigt mangedobles, hvis man kigger på udviklingen i Sydafrika.

Bekymrende

Her hærger coronavarianten nemlig landet, hvor den allerede er blevet den mest dominerende. Næsten 75 procent af alle sekventerede positive prøver er nu med varianten omikron.

Samtidig stiger smitten eksponentielt i Sydafrika. Onsdag registrerede man således ifølge The Guardian 8561 nye smittetilfælde, mens tallet kun var 1275 nye tilfælde en uge forinden.

- Stigningen af bekymrende, siger Doktor Michelle Groome fra Sydafrikas National Institut for Kommunikerbare Sygdomme (NICD) til det britiske medie.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En kvinde lader sig teste for coronavirus på et hospital i Johannesburg i Sydafrika. Den nyeste coronavariant, Omikron, blev først fundet i Sydafrika. Foto: Emmanuel Croset/Ritzau Scanpix

50 mutationer

Omikron-varianten får i øjeblikket stor opmærksomhed, da den sammenlignet med andre varianter af coronavirus har en del flere mutationer.

Omikron har 50 dokumenterede mutationer. Heriblandt 32, der er forbundet med spike-proteinet, som hjælper virus med at springe mellem mennesker.

Til sammenligning har Delta-varianten to. Beta-varianten har tre.

Ifølge SSI er der fortsat meget, man ikke ved om varianten. Herunder smitsomhed, følsomhed over for vacciner, og hvor syge smittede bliver.

De data ventes først at lande den kommende tid, meldte WHO ud tidligere på ugen.

Hvis det viser sig, at det bliver nødvendigt at justere på de nuværende vacciner på grund af Omikron-varianten, kan det lade sig gøre inden for måneder.

I sidste uge fortalte BioNTech, der står bag en af de mest anvendte vacciner sammen med Pfizer, at en ny og opdateret vaccine kan leveres inden for 100 dage.