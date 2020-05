Her tager landmanden hævn

En bilejer valgte det helt forkerte sted at parkere, da vedkommende i weekenden var på stranden ved Tintagel i det sydvestlige England. Det skriver Daily Mail.

Det gode vejr samt delvis genåbning af samfundet tiltrak tusindvis af andre strandgæster, og det var formentlig den medfølgende mangel på parkeringspladser, der fik Mercedes-ejeren til at parkere på en nærliggende mark.

Det skulle dog vise sig at være en dårlig idé.

Ejeren var nemlig ved at sprede gylle ud over marken og havde absolut ikke tænkt sig at lade en lemfældigt parkeret luksusbil komme i vejen for fuldførelsen af sit arbejde.

Det fremgår med al tydelighed af den video, som landmanden filmede fra førerhuset i sin traktor, mens han oversprøjtede det dyre køretøj med, ja, lort.

Hvordan ejeren af bilen reagerede på landmandens handling, vides ikke.

