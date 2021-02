Her tilbyder Ikea gratis vacciner til alle kunder

Det er nu muligt for kunder at blive vaccineret, mens de handler i Ikea i Israel, bekræfter møbelgiganten

I Israel er næsten halvdelen af befolkningen allerede vaccineret.

Men hvor man i Danmark skal indkaldes til sin vaccination, er der anderledes gode muligheder for alle for en hurtig vaccine i det lille Middelhavsland.

Tidligere på ugen viste billeder fra turistbyen Tel Aviv, hvordan unge fik et skud vaccine i overarmen, mens de var på bar.

Her får en ung kvinde en vaccine, mens hun er en tur på bar i kystbyen Tel Aviv. Foto: Gil Cohen-Magen/Ritzau Scanpix

Nu er det så den svenske møbelgigant Ikeas tur til at tiltrække kunder med løfte om gratis vacciner. Ikea tilbyder således coronavacciner til alle kunder frem til tirsdag.

Det skriver det tyske medie Bild.

Israel tog søndag et stort skridt i retning af en normalisering af livet efter coronakrisen, da landet gav butikker, svømmehaller, fitnesscentre, hoteller og visse kulturinstitutioner lov at genåbne.

Butikkerne er åbne for alle, men de øvrige steder kan man kun få adgang til, hvis man kan fremvise et grønt vaccinepas.

Men ikke alle mener, at det er fair.

32-årige Avichai Green siger til avisen The Guardian, at han ikke er blevet vaccineret, da han ikke stoler på, at regeringen vil være transparent.

- At stemple alle, som ikke er vaccinerede, som sygdomsspredere eller at begrænse bevægelsesfriheden for uvaccinerede, er et slag mod menneskerettighederne, siger han til avisen.

Tirsdag denne uge nåede landet op på i alt fire millioner personer, der har fået første vaccinedosis. Der bor omkring ni millioner i Israel.