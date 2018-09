Her tillader gymnasium putte-lege

Ingen bar overkrop, lyder henstillingen til de 1.g'ere, som drømmer om at få 3.g'ernes kærlighed at føle til lukkede drenge/pige-middage

Skal du til putte-middag eller har du været, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

'Smukke, friske og liderlige XXX'.

Sådan lyder indledningen på en af flere invitationer til 1.g-piger, som i disse uger bliver sendt rundt på visse gymnasier forud for årets introfester.

På nogle skoler holder 3.g'ere forfest, for eksempel omtalt som putte-middage, hvor særligt udvalgte putte-piger kan komme i betragtning til at servere.

Se også: 100.000 har set video med sexy 3.g-piger: Valgte vist det forkerte gymnasium

En invitation, som B.T. har fået tilsendt af en rystet forælder til en 1.g-pige, har påtrykt et billede af en pakke 'grande, big & wide' kondomer. I indbydelsen minder de - efter egen vurdering - yderst potente 3.g'ere om, at de foretrækker 'ingen hår på kussen'.

De seneste ugers omtale af de gymnasiale ritualer har vakt opstandelse, fået gymnasierektorer til at true med bortvisning, ligesom Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet har sendt en løftet pegefinger til skoleledelserne.

Se også: Ålen klar til putte-middag: Man skal ikke tæmme menneskers seksualitet

Dårlig idé

En række gymnasier tager kraftig afstand til putte-arrangementerne, men på Nærum Gymnasium i Nordsjælland mener man, at 'total afstandtagen' er er en 'dårlig idé', fordi det sætter ledelsen uden for indflydelse.

Det ville Ekstra Bladet gerne have uddybet af brevets afsender, rektor, Niels Hjølund Pedersen, men han er ikke at træffe før mandag.

I brevet til gymnasieelevernes forældre skriver rektor videre, at skolen har tilladt, at de såkaldte auditions, hvor 3.g'erne udvælger putte-g'erne til de lukkede middage, som på Nærum Gymnasium kaldes 'drenge/pige-middage', afholdes på skolen.

Rektor understreger, at det foregår i spisefrikvarteret, at der er en repræsentant fra ledelsen til stede, og at ledelsen på forhånd har godkendt det, der foregår.

Se også: Riisager om puttemiddage: Det er et forældreansvar

Bryder os ikke om udvælgelse

Niels Hjølund Pedersen understreger i brevet, at skolen finder dele af putte-fænomenet problematisk. Den del ledelsen bryder sig mindst om er, 'at der udvælges nogle 1.g.-elever til at servere for 3.g'erne de første timer af festen'.

'Vi bryder os simpelthen ikke om en sådan udvælgelse', skriver rektor, som minder om, at netop denne udvælgelsesproces på nogle skoler er løbet af sporet.

Han refererer til historier om seksuelt fornedrende og grænseoverskridende lege, hvor 1.g-piger efter eget udsagn har følt sig tvunget til for eksempel at dyste med andre om, hvem der kunne få en agurk længst ned i halsen. Dertil kommer afslikning af flødeskum på en drengs nøgne overkrop.

Se også: Teenagepiger ydmyget på stribe: - Det er fantastisk hun står frem

Frivilligt

På Nærum Gymnasium frabeder eleverne, som står i spidsen for putte-auditions, sig bare overkroppe.

Det såkaldte traditionsudvalg forklarer i et informationsbrev, som rektor henviser til, at det er 'frivilligt', om man vil stille op til udvælgelsesprocessen for at komme i betragtning til putte-middage.

'Praktisk forløber drenge/pige-middag således, at alle elever fra 3.g årgangen spiser middag i et lejet lokale uden for skolen. Her serverer 10 1.g-elever fra hvert køn drikkevarer under middagen sammen med fire 2.g-elever, der fungerer som overtjenere', forklarer traditionsudvalget.

Artiklen fortsætter under opslaget...

Ingen bare overkroppe til auditions på Nærum Gymnasium, lyder det i et Facebook-opslag.

Tjenere og overtjenere

'Overtjenerne har prøvet det før og kan svare på 1.g’ernes spørgsmål og holde øje med dem hele aftenen. Overtjenere blev indført for to år siden og har fungeret rigtig godt som bindeled mellem tjenerne og 3.g’erne. Når middagen er slut ankommer resten af eleverne fra gymnasiet, og derefter er der fest for alle', lyder det videre fra eleverne, som tilføjer, at det hele 'som regel ender ud i en super sjov aften for alle årgange' og generelt er en stor succes.

Se også: Slut med puttefest i whiskybæltet: Rektor truer med bortvisning

Ifølge brevet vidner en spørgeskemaundersøgelse om arrangementet fra sidste år, om at et flertal mener, at 'aftenen er helt respektabel og mest af alt bare en fest'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få uddybet putte-ritualerne af traditionsudvalget, som afviser at sige mere, men henviser til brevene. Rektor Niels Hjølund Pedersen er ikke at træffe for uddybende kommentarer til putte-fænomenet på Nærum Gymnasium i dag, og skolekontoret henviser i stedet til hans brev, som du kan læse her.

Skal 3.g-drenge lade være med at invitere udvalgte 1.g-piger til middage med seksuelle overtoner? Nej Ja Skal 3.g-piger lade være med at invitere udvalgte 1.g-drenge til middage med seksuelle overtoner? Ja Nej Skal der være seksualundervisning i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser? Nej Ja Skal 3.g-drenge lade være med at invitere udvalgte 1.g-piger til middage med seksuelle overtoner? 73 % Ja 27 % Nej Skal 3.g-piger lade være med at invitere udvalgte 1.g-drenge til middage med seksuelle overtoner? 68 % Ja 32 % Nej Skal der være seksualundervisning i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser? 66 % Ja 34 % Nej Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Skal du til putte-middag eller har du været, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.