Her trodser danskerne badeforbud: Det er farligt

Hedebølgen er over landet, og det får tusindvis af danskere til at søge mod vandet for at blive nedkølet i de stegende hede dagtimer.

Men over hele landet giver det politiet hovedpine, fordi mange bader steder, hvor det ikke er tilladt og kan være farligt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række politikredse, der oplyser, at de har fået en del henvendelser om ubudne badegæster i diverse kanaler og på private strande.

Ingen advarselsskilte

Derfor tog Ekstra Bladet torsdag en tur til Marmormolen i København, hvor der først på eftermiddagen lå cirka 200 mennesker. Der var højt humør og opmuntrende råb og latter, når hovedsagligt de unge sprang i vandet fra gangbroen.

Det er forbudt at bade der, men det stoppede tilsyneladende ikke de svedende hovedstadsborgere i at dyppe sig i havnevandet. Anders Christensen på 20 år er en af de mange, der har taget en dukkert ved molen.

- Jeg vidste ikke, at man ikke måtte bade, da der ikke er noget skilt. Alle de andre bader her alligevel, siger han, mens kammeraten Rasmus Larsen indskyder:

- Det kunne være en idé at sætte et skilt op.

De to venner var ved stranden for at fejre, at de har haft sidste dag hos Den Kongelige Livgarde, og ligesom mange af de andre badegæster trængte de til at blive kølet ned.

Da Ekstra Bladet fanger vennerne Anders og Rasmus, er de på vej en tur i vandet. De har ikke set nogle skilte om forbud, påpeger de. Foto: Philip Davali

24-årige Anna Fibieger havde også fundet vej til Marmormolen torsdag formiddag, hvor hun og en veninde slikkede sol, da Ekstra Bladet mødte dem. De to veninder mener ikke, at det er noget problem, at de bader på trods af forbuddet.

- Jeg kom for at få noget sol og for at bade lidt, men jeg vidste faktisk ikke, at man ikke må hoppe i her. Jeg har heller ikke set nogle skilte, og jeg tænker også, at det er en del af det at bo i storbyen, at der er lidt larm og liv, siger Anna Fibieger til Ekstra Bladet.

Anna Fibieger synes ikke, at folk, der bader, er til fare ved Marmormolen. Foto: Philip Davali

Ved den islandske ambassade på Christianshavn har man dog sat tydelige skilte op, hvor det fremgår, at det er strengt forbudt at bade i vandet.

Det budskab er dog ikke trængt ind til de mange badegæster, der ser igennem fingre med forbuddet.

En af dem er 25-årige Frederik Hellesen. Han fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke ser et problem i, at folk bader der, selvom der er et forbud:

- Jeg har bare været nede for at tage en dukkert. Nu når du påpeger det, kan jeg godt se, at det er forbudt, men i og med at der er 200 andre mennesker, som gør det hernede, så ville jeg altså ikke have et problem med at gøre det igen - for at sige det pænt.

25-årige Frederik Hellesen er torsdag taget ned foran den islandske ambassade på Christianshavn, hvor der er tydelige skilte, der forbyder folk at bade, men det har ikke afskrækket ham fra at tage en dukkert. Foto: Philip Davali

Derfor er det forbudt

Men selvom københavnerne i stor stil vælger at hoppe i byens kanaler og vandområder, hvor der ikke er anlagt tilladte havnebade, er det stadig forbudt. Det fastslår presseafdelingen i Københavns Politi.

- Vi fraråder det på det kraftigste, og det er ulovligt. Der er andre, som bevæger sig rundt i vandet, og det kan blive rigtigt farligt. Man kan komme i kollision med kajakker, både og havnebusser, og derfor er det forbudt at springe i.

Politiet råder i stedet folk til at benytte de tilladte havnebade og badezoner rundt om i hovedstadsområdet.

- Det er klart, at når det er så varmt, så ser vi flere, der gør det, fordi de gerne vil køles ned. Men man skal tænke sig om, og så skal man også huske på, at der er livreddere tilknyttet havnebadene. Men selvom det er fristende bare at springe i, så skal jeg igen advare på det kraftigste, at man gør det, lyder det fra Københavns Politi.

