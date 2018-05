Her tvinges de ansatte i shorts: Derfor kan ejeren godt forstå et forbud

På morgenavisen Jyllands-Posten fejrer chefredaktør Jacob Nybroe sommerens komme med et forbud mod shorts, men på burgerbaren Hot Buns er det et krav, at de ansatte går i shorts.

Burgerkæde-ejer Mathias Kær har adskillige gange skullet stå på mål for den korte uniform, og med chefredaktørens forbudshumør er turen nu kommet igen.

På burgerbaren er de korte bukser så korte, at Jacob Nybroe bestemt ikke ville bryder sig om det:

- Vi kører hotpants og tanktop, fortæller Mathias Kær og fortsætter:

Sælger sexappeal

Mathias Kær, ejer Hot Buns, hvor de ansatte skal gå i shorts, alligevel forstår han godt, at det er forbudt på Jyllands-Posten. Foto: PR

- Vi vil gerne sende et signal om, at folk får en oplevelse, når de kommer ind til os, og derfor har vi valgt den uniform. Vi serverer burgere og noget godt mad i nogle omgivelser, hvor pigerne er afslappede, og hvor de er lidt flirtende og fremme i skoene.

Stor ståhej for ingen tøj

Men det er vel også, fordi at sex sælger - det handler vel om sexappeal?

- Ja, det er der helt sikkert. Shorts er bare mere afslappede, og på Jyllands-Posten viser det måske, at man har for afslappet en holdning til at komme på arbejde, hvorimod at inde hos os viser det, at man er tilpas i sin egen krop, siger han.

Jacob Nybroe har tidligere sagt til Jyllands-Posten at netop hotpants er et problem i hans øjne:

- (...) Jeg tror ikke, at nogen ville lade sig forstyrre af knælange kjoler, men jeg tror, man vil lade sig forstyrre af miniskørter, hotpants og lignende tøj til kvinder.

Sender nogle signaler

En af de ansatte står i Hot Buns-uniformen. Foto: Mogens Flindt

Alligevel kan Mathias Kær godt forstå, at der er indført krav til påklædningen på morgenavisen.

- Det sender nogle signaler. Det sender nogle andre signaler, om man møder op i shorts og cowboyskjorte, eller om man kommer i lange bukser og strøget skjorte.

Sørger for klæderne

Tre piger fra Hot Buns spiser burgere foran Amalienborg. Foto: PR

- Jeg kan sagtens forstå Jyllands-Posten. Vi sælger en oplevelse, og der har vi valgt en uniform, som passer til. Og hvis Jyllands-Posten mener, at de ikke skal have shorts på på arbejde, kan jeg godt forstå det, siger han.

Men når Mathias Kær kræver en bestemt påklædning, sørger han til gengæld for at stå for tøjet, siger han:

- Vi har nogle krav til, hvordan uniformen skal være, og så synes jeg, at det er god stil, at arbejdspladsen står for at betale for det.

Den nu tidligere Ekstra Bladet-journalist Sverre Qvist, da han undersøgte, om det kunne passe, at tjenerne var unge, smukke og i sexede uniformer. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jacob Nybroe.