Her vælter sneen ned: 'Kør hjemmefra i god tid'

Sneen er så småt ved at smelte væk flere steder i landet efter denne uges hvide omgang nedbør.

Dog ikke på Bornholm. Her er sneen væltet ned i løbet af søndagen.

Derfor opfordrer politiet på solskinsøen søndag aften alle bilister til at udvise ekstra forsigtighed, hvis de sætter sig bag rattet.

1. december skete det igen. Igen. Vinterens første sne tog danskerne hårdt bagfra. 27 blev fanget i IKEA, togene holdt stille, og politiet måtte frihedsberøve alle nordjyske biler. Selvom danskerne følger godt med i vejret, kommer sneen alligevel ofte bag på os. Video fra sidste vinter.

'Grundet kraftigt snefald på dele af Bornholm opfordrer vi til, at man kører hjemmefra i god tid og færdes ekstra forsigtigt efter forholdene på vejene', lyder det således i et tweet.

Iskold nat

Samtidig er der mere frost på vej i løbet af natten. Nogle steder vil det ramme hårdere end andre, oplyser DMI.

- Det kan blive helt ned til 10-12 graders frost i nat, ser vi, oplyser vagthavende meteorolog ved DMI til Ekstra Bladet.

Der er dog nogle steder, hvor det vil ramme hårdere end andre, oplyser vagthavende samtidig.

- De steder, hvor solen har fået lov at stå højt i dag, f.eks. i syd, jamen der vil sandsynligheden være størst for at få de her 10-12 graders frost og måske endda endnu koldere.

I hovedstadsområdet har man ikke set så meget sol som forventet, hvilket kan betyde, at frosten måske ikke får lov at bide helt så meget igennem.