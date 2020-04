Her ved de angiveligt intet om corona

Der er stort set ingen mennesker i hele verden, der endnu ikke har hørt om den frygtede corona-virus, der har spredt sig ud over hele jordkloden. Men i Frankrig er der dog en flok mænd, der ikke aner noget om den frygtede sygdom, der også har ramt Frankrig hårdt.

Det drejer sig om besætningen på den franske atom-ubåd Triomphant, der i flere måneder har været på træningstogt og befinder sig langt under havoverfladen. De steg nemlig ombord på ubåden på et tidspunkt, hvor coronavirus endnu ikke havde udviklet sig til en verdensomspændende pandemi.

Det skriver flere medier heriblandt nyhedsbureauet AP

Ubåden Triomphant på et udateret foto. (Arkivfoto: AP/French Defense Ministry-ECPAD/Ritzau Scanpix)

Besætningen har lige siden været skærmet fra omverdenen. Der er nemlig ingen internetforbindelse.

Den tidligere admiral, Dominique Salles fortæller til AP, at besætningen højst sandsynlig ikke har fået noget at vide om corona-krisen.

- Besætningen er nødt til at være hundrede procent koncentreret omkring deres mission, fortæller admiralen, der tilføjer, at de nok først vil få noget at vide om corona-krisen i løbet af de sidste to dage, inden de sejler tilbage til deres havn.

Normalt er der 110 besætningsmedlemmer på en fransk atom-ubåd. Men den franske flåde vil ifølge AP ikke bekræfte eller udtale sig om franske ubåde, da alt, hvad de foretager sig er strengt hemmeligt.