Her vil blå blok investere 112 milliarder i veje og tog

Kort før folketingsvalget er regeringen og DF blevet enige om infrastrukturaftale.

Den indeholder investeringer for 112,7 milliarder kroner.

Blandt andet er der jernbaneprojekter og indkøb af tog for op mod 71,5 milliarder kroner, står der i aftalen.

- Vi vil have mindre transporttid. Med infrastrukturplanen kan vi sørge for, at det går hurtigere at transportere sig fra A til B, hvad enten man benytter sig af tog, bus eller bil, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) på et pressemøde, hvor aftalen præsenteres.

Blandt ny infrastruktur er en tredje Limfjordsforbindelse og en forlængelse af både Hillerød- og Frederikssundmotorvejen i Nordsjælland.

OVERBLIK: Her vil regeringen investere milliarder i veje og tog Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer onsdag en aftale om investeringer i infrastrukturen. Aftalen rummer investeringer for 112,7 milliarder kroner i perioden fra 2021 til 2030. Her kan du læse om hovedpunkterne i aftalen. Ny infrastruktur. * Tredje forbindelse over Limfjorden: 6,6 milliarder kroner. Første fase igangsættes i 2024. * Sydlig Ring 5 vest for København: 6,5 milliarder kroner. Anden fase igangsættes 2025-2030. * Ny midtjysk motorvej mellem Haderslev og Give: 5,8-7,5 milliarder kroner. Første fase igangsættes 2023. Det endelige beløb afhænger af den valgte linjeføring. * Ny togbane over Vestfyn: 4,8 milliarder kroner. Første fase igangsættes 2024. * Frederikssundmotorvejens tredje etape: 3,4 milliarder kroner. Første fase igangsættes i 2022. * Kalundborgmotorvejens tredje etape: 1,8 milliarder kroner. Første fase igangsættes i 2023. * Anlæg af motorvej fra Næstved til Rønnede (Rute 54): 1,5 milliarder kroner. Første fase igangsættes 2024. * Ny togbane mellem Vejle og Billund. Der prioriteres 926 millioner kroner. Projektet igangsættes i 2023. Derudover rummer planen udbygning af eksisterende infrastruktur. Det gælder blandt andet: * Udvidelse af motorvej E45 mellem Aarhus S og Aarhus N fra fire til seks spor. * Udvidelse af motorvej E45 mellem Vejle (Hornstrup) og Skanderborg S fra fire til seks spor. * Udvidelse af motorvej E20/E45 Kolding V-motorvejskryds (MVK) Kolding. * Udvidelse af motorvej E20 syd om Odense. Motorvejen udvides fra afkørsel 53, Odense V, til og med ny afkørsel 50 Hjallese fra fire til seks spor. * Øget kapacitet på Motorring 3 ved København. * Udvidelse af Hillerødmotorvejen, M3 til Ring 4 (begge retninger). * Udvidelse af Ring 4 (nordlig del). * Opgradering til motorvej af Hillerødmotorvejens forlængelse. * Opgradering af to motortrafikvejsstrækninger til motorvej omkring Herning. Kilde: 'Aftale om et sammenhængende Danmark', Regeringen.dk. Vis mere Luk

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, siger, at aftalen vil skabe et mere sammenhængende Danmark.

- Vi har haft stor fokus på opgradering af landeveje og indfaldsveje ude i landet. I alt udmønter vi 112 milliarder kroner, og vi har fået en god balance mellem veje og tognet.

- Dansk Folkeparti opsiger aftalen om Togfonden. Det betyder, at Vejlefjordbroen ikke bliver gennemført, hvilket giver økonomi til, at andre projekter kan gennemføres, siger René Christensen.

Kortet her viser et overblik over planen.

Dropper Togfonden

DF har for nylig erklæret sig klar til at droppe aftalen med rød blok om Togfonden. Den skulle ellers sikre, at togpassagerer kun bruger en time på at komme frem mellem hver af Danmarks fire store byer.

Projekterne i planen sættes i gang i perioden fra 2021 til 2030. Det gælder blandt andet en udvidelse af E45, midler til en ny midtjysk motorvej samt en udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense.

En togforbindelse mellem Vejle og Billund skal ifølge aftalen igangsættes i 2023.

450 kilometer vej

Finansminister Kristian Jensen (V) fortæller, at aftalen sikrer 450 kilometer mere vej i hele landet.

- Vi har prioriteret nye investeringer i alle dele af landet, så det bliver lettere at være dansker, når man skal transportere sig hurtigere til og fra arbejde og besøge familie og venner rundt omkring i Danmark.

- Desuden har vi sikret en god balance mellem bedre kollektiv trafik og flere veje, så det bliver lettere og hurtigere at komme frem både med tog, i bil og på cykel, siger han.

Der afsættes i alt 50,2 milliarder kroner i nye projekter. De penge fordeles med 41,1 milliarder kroner til nye vejprojekter, mens 9,1 milliarder kroner er sat af til nye baneprojekter.