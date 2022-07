Her vil boligpriserne falde mest

Boligmarkedet startede brandvarmt i 2022.

Der var både rigtig mange handler, og boligpriserne fortsatte med at stige.

Men det bliver der nu sat en stopper for, skriver Finans på baggrund af nye vurderinger fra Nykredit.

Nu også huse

I april udgav instituttet en prognose, hvori vurderingen var, at prisfaldene på boligmarkedet ville dreje sig om ejerlejligheder og sommerhuse. Men i den nye prognose bliver der nu også lagt op til prisfald på huse.

- Vi har nedjusteret vores prognose i lyset af den seneste tids udvikling med rentestigninger. Vi forventer nu, at priserne på huse og ejerlejligheder begynder at falde fra slutningen af andet kvartal, og at det vil fortsætte i det meste af 2023, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit, til Finans.

Nedjusteringer

I forrige prognose fra april var vurderingen, at huspriserne i år ville stige med 2,7 procent på landsplan. Det er nu nedjusteret til en samlet stigning på 1,8 procent.

For ejerlejligheder var vurderingen, at der ville være en stigning på 2,8 procent. I den nye vurdering er det ændret til 2,7 procent.

For sommerhuse er vurderingen uændret - her har vurderingen i begge omgange lydt på et fald på 0,9 procent.

Markedet de kommende år

Ifølge Mira Lie Nielsen forventer Nykredit, at udviklingen vil vende igen for huse i løbet af 2023, og at det vil ske i takt med, at den danske økonomi kommer ud af sin vækstpause.

Men selvom det forventes at vende i 2023, vil der overordnet fortsat være prisfald de kommende år.

Vurderingen i den nye prognose lyder, at der vil være et prisfald på huse på 3,9 procent efterfulgt af en lille stigning på 0,4 procent i 2024.

For ejerlejlighederne forventes et fald på 4,33 procent i 2023, mens Nykredit forudser, at faldet i 2024 vil være på 4,6 procent.

Prisfald afhænger af landsdel

Hvor meget, det vil falde, afhænger af hvor i landet, man kigger.

Det største prisfald forventes i og omkring hovedstaden.

Ifølge Nykredits boligøkonom skyldes det, at det er der, de største ubalancer på boligmarkedet er, og at der er meget lidt plads til at absorbere de stigende renter - derfor bliver priserne nødt til at give sig, lyder vurderingen.