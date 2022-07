Her vil de åbne

Forlystelsesparken Tivoli Friheden i Aarhus genåbner tidligst tirsdag.

Det siger administrerende direktør Henrik Ragborg Olesen til DR Nyheder lørdag.

Tivoli Friheden har været lukket siden torsdag, hvor en 14-årig pige mistede livet i en ulykke i rutsjebanen Cobraen.

- Det er helt afgørende vigtigt, at folk føler sig trygge ved at skulle på arbejde igen, og der er nogen, der stadig skal have bearbejdet de ting, de oplevede i forbindelse med ulykken i torsdags.

- Det er en proces, der tager tid. Det går i den rigtige retning, men vi må have respekt for, at vi ikke kan bede nogen servicere gæster, før vi er helt sikre på, at de kan gøre det med tryghed, siger han til DR Nyheder.

Af forlystelsesparkens hjemmeside har det tidligere fremgået, at den ville genåbne mandag. Men det bliver altså tidligst tirsdag, oplyser den administrerende direktør.

Annonce:

Han siger, at man vil lave en slags blød åbning. Det vil sige, at parken vil være åben i nogle timer, hvor folk kan gå rundt og se sig omkring. Men forlystelserne vil ikke være i drift.

Dagen efter vil Tivoli Friheden efter planen være tilbage ved normal drift.

Det bliver dog ikke muligt at få en tur i Cobraen. Den er lukket permanent efter dødsulykken.

- Efter ulykken i 2008 - og nu i 2022 - er der ikke længere tillid til, at forlystelsen kan blive sikker nok til at være en del af Tivoli Frihedens fremtid, sagde Henrik Ragborg Olesen i en meddelelse fredag.

Cobraen var også i 2008 årsag til en ulykke i Tivoli Friheden, hvor fire personer kom til skade.

Det er endnu uvist, hvad der var årsag til ulykken torsdag. Østjyllands Politi arbejder på at klarlægge de nærmere omstændigheder.

Tivoli Friheden forventer, at undersøgelserne kan 'vare flere måneder' endnu.

Når politiet er færdig med at undersøge Cobraen, vil den blive afmonteret og fjernet.