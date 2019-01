Her vil regeringen anlægge spritny motorvej

Regeringen vil sætte fart på anlæggelsen af en femte ringvej rundt om København, der i første omgang skal gå fra motorvejskryds Køge Vest i syd til Frederikssundmotorvejen vest for København.

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det er meningen, at den nye motorringvej skal kobles på Vest- og Sydmotorvejen ved Køge og krydse Holbækmotorvejen ved frakørsel 7a Høje Taastrup S for så at ramme Frederikssundmotorvejen sydvest for Smørum.

Regeringen vil igangsætte en forundersøgelse af en femte ringvej rundt om København. Grafik: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

I første omgang vil regeringen igangsætte en forundersøgelse.

- Biltrafikken på Sjælland stiger kraftigt i disse år, og det koster samfundet rigtig mange penge, når vi spilder tiden på at holde i kø. Vores undersøgelser viser, at det på sigt ikke vil være nok at udvide de eksisterende motorveje i ringforbindelserne for at afhjælpe det pres, der er på vejene. Derfor vil vi nu undersøge mulighederne for at lave en ny motorvej, der kan lede noget af trafikken uden om København, udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i pressemeddelelsen.

Reserveret siden 1982

Forundersøgelsen skal være med til at fastlægge, præcist hvor motorvejen skal anlægges inden for en cirka en kilometer bred korridor, som har været reserveret til en Ring 5 siden 1982.

Korridoren strækker sig helt til Helsingør, men her har lokal modstand i første omgang lagt en dæmper på anlægslysten.

Forundersøgelsen er en del af regeringens hovedstadsudspil, der i begyndelsen af 2019 vil komme med bud på, hvordan der bliver plads til de ekstra 200.000 personer, der forventes at bosætte sig i hovedstadsområdet frem mod 2030, skriver Berlingske.

Hvorvidt ringvejen skal anlægges vides endnu ikke.

- Som det ser ud nu, ønsker vi byggeriet, og derfor igangsætter vi forundersøgelsen. Men vi bliver klogere på det, når forundersøgelsen ligger klar, siger Ole Birk Olesen til Berlingske.

Hjælper for en stund

En ny motorringvej vil lette fremkommeligheden for bilister - i hvert fald for en stund, mener professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet Mogens Fosgerau.

- Trafikken vokser generelt, når man laver en udvidelse, men så går der noget tid, og så er man tilbage på samme rejsetid som før. Det betyder ikke, at det ikke har hjulpet, for det ville have været endnu værre, hvis man ikke havde lavet udvidelsen, siger Mogens Fosgerau til Berlingske.

Forundersøgelsen af den sydlige del af Ring 5 bakkes op af Socialdemokratiet og ventes at være klar om to år.

