Her vil topcheferne ikke bo

Fire ud af ti kommunale topchefer i Esbjerg bor ikke i byen. Nogle af dem bor så langt borte som Aarhus, Herning og Odense - samtidig med, at de skal forsøge at lokke folk til byen

I årevis har Esbjerg Kommune kæmpet en hård kamp for at tiltrække både arbejdskraft, studerende og chefer til byen.

Det har i den grad vist sig at være svært.

En lang række topchefer i Esbjerg Kommune og i offentlige hverv har ligefrem selv fravalgt at slå sig ned i den vestjyske storby.

På den måde går Esbjerg glip af flere millioner skattekroner årligt.

Kommunaldirektør Rikke Vestergaard har som en af sine fornemste opgaver at trække tilflyttere til Esbjerg. Selv bor hun Kolding, og hun planlægger efter eget udsagn ikke at flytte længere vestpå.

- Vi bor i et dejligt hus på landet. Af familiære grunde bliver jeg boende i Kolding, lyder det fra Rikke Vestergaard.

Kommunaldirektøren i Esbjerg Rikke Vestergaard vil fortsat blive boende i Kolding. Privatfoto

Stadsarkitekten bor i Kolding

Byens nyudnævnte stadsarkitekt Morten Harder, som skal arbejde på byens forskønnelse, vil åbenbart hellere se på arkitekturen i Kolding, når han har fri.

Direktøren for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, må hver dag køre den lange vej fra sin bopæl i Aarhus til Esbjerg. Undervejs triller han først gennem Skanderborg, hvor personale- og udviklingschef Birgitte Stenderup har bopæl. Herefter passerer han gennem Vejle, hvor han kan vinke til borgerservicechef Jens Erik Mortensen.

I Vejle bor såmænd også den øverste chef for Sydvestjysk Sygehus. Sygehusdirektøren hedder Per Busk, og han er leder af områdets absolut største arbejdsplads.

Går løs i Kolding

Men her slutter løjerne langt fra.

For når Erik Jespersen efter en times kørsel rammer Kolding, går det for alvor løs.

Her bor nemlig miljøchef Christina Egsvang Føns, økonomidirektør Eddie Dydenborg, politidirektør Jørgen Meyer, direktør i Semco Maritime Steen Brødbæk og Flemming Enevoldsen, der er formand for Esbjerg Havn. Og så bor den allerede nævnte kommunaldirektør og stadsarkitekt også i den østjyske by, som må betegnes som noget af en magnet for chefer med jobmæssige ambitioner.

Den øverste skolechef i Esbjerg Kommune, Bo Meldgaard Frølund, har åbenbart heller ikke ønsket at slå sig ned i Esbjerg. Han bor fortsat i Herning.

Byens netop tiltrådte chef for Esbjerg Lufthavn, Susanne Kruse Sørensen, er for kort tid siden flyttet fra Slagelse til Nyborg.

- Men jeg overvejer at flytte til Esbjerg og er begyndt at se på hus i byen, siger lufthavnschefen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har søgt aktindsigt hos Esbjerg Kommune for at få klarlagt, hvor topcheferne i forvaltningerne bor. Det viser sig, at godt fire ud af ti top-embedsmænd- og kvinder har valgt at bo langt fra den by, de arbejder og tjener deres penge i.

Esbjerg kæmper i disse år for at tiltrække sig kvalificeret arbejdskraft. Blandt andet ingeniører til offshore og vindkraft-industrien.

Politidirektør for Syd og Sønderjyllands Politi Jørgen Meyer vil heller ikke bo i den by, som han skal sørge for lov og orden i. Så han bor i Kolding. Foto: Claus Bonnerup

Nemmere med indere og tyskere

Direktør i Semco Maritime Steen Brødbæk har flere gange udtalt:

- Det er nemmere at få ingeniører fra Indien eller Tyskland til at flytte til Esbjerg end at få ingeniører i København til at flytte til byen.

Selv bor Steen Brødbæk dog i Kolding og har i mange år kørt frem og tilbage mellem de to byer.

Semco-direktør Steen Brødbæk. Kan ikke få ingeniører hentet fra København til Esbjerg. Og bor selv i Kolding. Arkivfoto: Holger Bundgaard

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Steen Brødbæk til denne artikel.

Men han er udrejst.

Borgmesteren: Vi skal have de bedste

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen ser det umiddelbart ikke som et problem, at mange af hans øverste chefer bor langt fra Esbjerg.

- Vi leder altid efter den bedste til jobbet. I dag pendler folk generelt mere, end man gjorde tidligere. Vi har jo også folk, som bor i Esbjerg og som pendler til for eksempel Varde Kommune. I den sidste ende går det lige op.

- Bør man ikke være synlig i byen, hvis man har en fremtrædende stilling i kommunen?

- Jo, absolut. Det er vigtigt, at cheferne er synlige. Jeg håber, at de bakker op om sport- og kulturlivet, selv om de har en adresse udenfor kommunen.

- Bør topcheferne ikke være det gode eksempel og flytte til byen, når der nu er så mange bestræbelser i gang på at få nye tilflyttere?

Borgmester Jesper Frost Rasmussen mener, at det hele går lige op. Foto: Claus Bonnerup

Ikke et problem

- Hvad er bedst. At vælge en lokal eller hente den dygtigste udefra? Vi har valgt det sidste. Jeg opfatter ikke det her, som et særligt stort problem.

- Er der virkelig ikke kvalificerede folk her i kommunen?

- Jo, det er der bestemt. Men vi sætter jo ikke en bom op ved kommunegrænsen. Nogle af dem bor i Esbjerg og kører ud til andre jobs udenfor byen, fastslår borgmesteren.