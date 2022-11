Herberg lukningstruet: 'Vi er virkelig på den'

Søndag åbnede et vinterherberg i Aarhus, hvis hovedformål primært er at give ly til hjemløse migranter. Men grundet mangel på frivillige er herberget allerede lukningstruet

Normalvis plejer 50 frivillige at melde sig til at tage vagter på et vinterherberg i Aarhus, der særligt er et tilbud til hjemløse migranter.

I år har kun 30 frivillige meldt sig, og stiger dét tal ikke, kommer herberget ikke til at kunne være åbent for de trængende, der altså kan risikere at skulle sove på gaden trods lave temperaturer.

Det skriver TV 2 Østjylland.

'Fuldstændig uholdbart'

- Vi er virkelig på den. Allerede i aften mangler vi en nattevagt, ligesom vi også mangler stort set hver eneste aften i den kommende uge. Det er fuldstændig uholdbart. Det har jeg alligevel ikke prøvet før, siger leder Søren Christensen til TV 2 Østjylland.

Ifølge lederen kan det betyde, at der er mennesker, der må sove på gaden og risikere at fryse ihjel.

Situationen er kritisk, fordi det ifølge lederen af vinterherberget er nogle af de mest udsatte mennesker, der forventes at benytte sig af stedet, der har plads til 22 overnattende, og som drives af Kirkens Korshær. Røde Kors, Blå Kors, Folkekirkerne i Aarhus og Aarhus kommune.

Søger helt almindelige mennesker

Målgruppen er hjemløse migranter med lovligt ophold i Danmark, som ikke kan få overnatning på etablerede herberg.

Søren Christensen fortæller til TV 2 Østjylland, at det er helt almindelige mennesker, de søger som frivillige på vinterherberget. Man behøver altså ikke at have nogen særlig uddannelse, for at kunne tilbringe en aften eller nat som frivillig på stedet.

Han understreger, at der altid vil være to på arbejde, og at de primære opgaver vil være at varme mad, lægge sengetøj på og generelt bare skabe en god og rar stemning for de overnattende.