Herlufsholm søger trivselsleder efter kritik af krænkelser

Kostskolen Herlufsholm skal have en trivselsleder, fremgår det af et jobopslag fra skolen.

Der er tale om en nyoprettet stilling, og trivselslederen skal være med til 'sikre gode rammer og nødvendige kulturforandringer', hedder det i jobopslaget.

Trivselslederen skal blandt andet varetage dialogen med forældre og elever, 'når der opleves trivselsudfordringer'.

Jobopslaget kommer efter en kritisk TV 2-dokumentar, der blev bragt i begyndelsen af maj, og som førte til afskedigelse af den hidtidige rektor.

Dokumentaren 'Herlufsholms Hemmeligheder' skildrede tidligere elevers oplevelse af en kultur med vold, mobning og krænkelser.

Det udløste kritik fra flere sider.

Blandt andet skrev statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook, at hun var dybt påvirket.

- Ingen dreng eller pige i Danmark skal udsættes for vold, overgreb, systematiske krænkelser eller voldtægt. Og slet ikke på en skole, hvor trygheden for det enkelte individ burde være et indiskutabelt grundvilkår, skrev hun.

Også kronprins Frederik og kronprinsesse Mary reagerede og skrev på sociale medier skrev, at det er 'hjerteskærende at høre om systematisk mobning og om den krænkelses- og voldskultur, som mange har været en del af'.

Prins Christian er elev på Herlufsholm, og parrets ældste datter, prinsesse Isabella, begynder på skolen til august.

Kostskolens bestyrelse valgte kort tid efter visningen af dokumentaren at afskedige skolens hidtidige rektor.

Beslutningen blev truffet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. I den forbindelse besluttede bestyrelsen også at indføre en række ændringer på skolen. Den afskaffede blandt andet skolens præfektordning.

Ved samme lejlighed blev det besluttet at oprette stillingen som trivselsleder, oplyser skolen i et skriftligt svar.

- Trivselslederens formål er at koordinere de mange tiltag, som skolen har taget, og fortsætte udviklingen af disse for at sikre god elevtrivsel, skriver kommunikationsmedarbejder Anne Kirstine Rahr Lindbom.

I kølvandet på dokumentaren har elever og medarbejdere på skolen oplevet trusler.

I slutningen af maj oplyste skolen således, at man har indgivet 25 anmeldelser til politiet om volds- og dødstrusler.

Ud over en trivselsleder søger Herlufsholm en ny rektor.

Herlufsholm har cirka 600 elever fordelt på skole og gymnasie samt 175 medarbejdere.