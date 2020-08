Herning bløder

Coronakrisen rammer bredt, smalt, højt, lavt og som mandag formiddag dybt ind i hjertet på en af Hedens høvdinge personificeret ved administrerende direktør hos Messecenter Herning, MCH A/S, Georg Sørensen.

Byens lokomotiv i kraft af messer, konferencer og multiarenaen Jyske Bank Boxen med rekordbesøg de to seneste år i 2018 og 2019 blev med coronanedlukningen i marts sat totalt i stå, og da lønkompensation til MCH´s 250 medarbejdere ikke længere er en del af regeringens hjælpepakke, har Georg Sørensen og den øvrige ledelse måttet sige et tungt farvel til 66 medarbejdere i form af fyringer eller frivillige aftrædelser.

- Vi har haft ondt i maven i lang tid og alle er knuste. Det er hjerteblod, men der var desværre ingen vej uden om, siger Georg Sørensen, da han byder Ekstra Bladet på kaffe og vand i sit kontor på sin arbejdsplads igennem 37 år, heraf de seneste 25 som direktør og administrerende direktør.

MCH A/S var i juni nødt til at sælge fodboldstadionet MCH Arena, til højre i billedet, fra for at skaffe likviditet. Det samme håber virksomheden ikke bliver tilfældet med Jyske Bank Boxen til venstre i billedet. Foto Ernst van Norde

Han har således stået mere eller mindre i spidsen for en succes i en menneskealder, som har fået resten af Danmark - og verden - til at nikke anerkendende både i respekt og som tak for besøget, når den ene messe eller konference efter den anden har huset tusindvis af gæster og genereret mærkbare ekstra indtægter i byens butikker, restauranter og hoteller.

- Det værste har været uvisheden. Vi har siddet fast på oprørt hav uden at vide, hvor langt vi var fra land. Op mod 90 procent af vores medarbejdere har gået hjemme i fem måneder på lønkompensation, mens vi har vidst, at det kun var et spørgsmål om tid, inden vi igen er afhængige af at kunne skabe vores egne indtægter.

- Selvom det er en trist dag, så er det ikke kommet som et chok for de fleste, og tilbagemeldingerne er, at flere af dem, der er blevet afskediget, har vist forståelse for situationen, siger Georg Sørensen.

På halv kraft for nylig

I en coronavirkelighed, hvor 97 procent af MCH´s gæster mødes i sammenhænge med over 500 deltagere, var mandagens massefyringer uundgåelig, men det gør ikke smerten mindre over at skulle sige farvel til hver fjerde medarbejder.

- Uden lønkompensation havde vi været tvunget til at gøre det her for længe siden. Vi er ramt på alle vores aktiviteter, men kæmper videre for at skabe så gode rammer og indtjeningsmuligheder for fremtiden som muligt. Kalenderen i det første halvår af 2021 er heldigvis fyldt godt op, men vi er stadig dybt afhængige af, at restriktionerne lempes, siger Georg Sørensen.

Han hænger blandt andet hatten på afviklingen af den første messe i fem måneder, der sluttede for to uger siden og endnu ikke har ført til en eneste coronasmittet.

Georg Sørensen har været med til at bygge en succesrig virksomhed op, som har haft positiv betydning for hele Herning og området omkring byen. Nu håber han, at restriktioner lempes, så MCH igen kan tjene penge til sig selv og resten af området på den jyske hede. Foto: Ernst van Norde

- Afstand, areal og adfærd er nøgleordene for at skabe et trygt MCH med trygge og sikre arrangementer. Det mener vi lykkedes med Formland-messen i august, siger Georg Sørensen om den 36 år gamle begivenhed, der dog denne gang nøjedes med 280 udstillere mod normalt over 500 og halvt så mange gæster med 'kun' 6.000.

MCH-bossen ser ikke umiddelbart ind i flere fyringer, men taler om at 'bevare roen og se alvoren i øjnene' nu, hvor de kommende måneders udvikling bliver afgørende for virksomhedens fremtidsperspektiver.

Vi græder med dem

Messecentrets position som en definerende institution i Herning og omegn nikkes der genkendende til hos flere af byens borgere. Hotel Eyde midt i byen er kun ét af flere steder, hvis velbefindende er ganske afhængig af MCH´s aktivitetsniveau.

- MCH er en motor for hele byen, så vi græder med Georg og hans fyrede medarbejdere i dag, siger hotelchef Agnetha Nielsen over en kop kaffe i biblioteksstuen på det gamle hotel, hvis fundament hviler på, at MCH fungerer og har det godt.

Agnetha Nielsen, hotelchef hos Hotel Eyde i Herning, er med i det kor, der håber, at MCH snart kan rejse sig igen. Messecentrets krise har nemlig også kunnet mærkes på hotellet og andre steder i byen. Foto: Ernst van Norde

- Vi har normalt fuld belægning 50-60 dage om året alene på grund af messerne og de øvrige arrangementer i MCH-regi. Derfor har vi selvfølgelig også mærket følgevirkninger af deres krise. Vi og resten af byen kan ikke undvære dem, siger Agnetha Nielsen, der indtil nu dog er er sluppet nådigt ved kun at skulle afskedige to ansatte fra rengøringsgruppen.

- Efter den delvise åbning har vi haft godt gang i restauranten og i selskaber og konferencer, men ikke hoteldelen, og det hænger sammen med MCH, tilføjer hotelchefen.

For at skaffe likviditet solgte MCH det meste af fodboldstadionet MCH Arena i juni til Herning Kommune og en samarbejdspartneren Agromek for i alt cirka 60 millioner kroner. Jyske Bank Boxen, som skal huse EM i kvindehåndbold i december, er dog stadig ejet af MCH A/S.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Ernst van Norde

Henrik Batz, controller, Herning:

- Personligt tænker jeg, at vi går glip af flere kultur- og sportsoplevelser med MCH´s krise. Det har jeg nydt godt af de seneste 10 år.

- Byen taber også store indtægter på restauranterne og hotellerne. MCH er et omdrejningspunkt, som tiltrækker mennesker fra resten af Danmark og verden, og det nyder rigtig mange godt af. Derfor håber jeg også, at de snarest får gang i forretningen igen.

Foto: Ernst van Norde

Stine Møller-Madsen, medarbejder i Degn (tøjbutik på strøget), Herning:

- Vi har kunnet mærke, at MCH - og dermed også os i en vis udstrækning - har manglet messe- og koncertgæster.

- Når det gør ondt på MCH, gør det ondt på hele byen, og det er ærgerligt. Vi har ikke tal på vores tab, men vi har haft færre kunder end normalt.

Foto: Ernst van Norde

Leo Lund-Jensen, pensionist, Herning:

- Jeg var frivillig afrydder derude til et ridesports-arrangement, da det blev lukket ned, og jeg synes, det er hamrende ærgerligt.

- MCH er en livsnerve for byen og området, som mange lever og nyder godt af, og jeg håber, at hjulene begynder at rulle igen hurtigst muligt.