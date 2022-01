Herning Kommune i kæmpe datalæk: 15.000 borgere er ramt

I over et år har Herning Kommune brudt persondatasikkerheden. Kommunen har fået et påbud fra Datatilsynet og beklager hændelsen over for de berørte borgere

Navne, adresser, CPR-numre og økonomiske forhold på 15.000 borgere i Herning Kommune har i over et år ligget tilgængeligt for ansatte, der ikke skulle have adgang til oplysningerne.

Borgere, der har modtaget boligstøtte i kommunen fra 2015 til 2020 har haft deres personlige oplysninger liggende på et fællesdrev, hvor alle IT-brugere ansat i Herning Kommune havde adgang til oplysningerne.

Kommunen har derfor fået et påbud fra Datatilsynet, mens de samtidig har begået brud på persondatasikkerheden.

Ekstra Bladet er i besiddelse af et brev, som er sendt ud til de berørte borgere.

'Der er tale om et brud på persondatasikkerheden. Vi kan nemlig ikke med sikkerhed afvise, at personoplysningerne har været set af andre end de medarbejdere, som havde behov for det i forbindelse med udførelsen af deres arbejde', fremgår det af brevet.

Alexander Vesselbo, der er databeskyttelsesrådgiver i Herning Kommune, bekræfter oplysningerne og uddyber til Ekstra Bladet.

- Datalækket er internt i kommunen. Oplysninger har ligget på et fællesdrev, som alle IT-brugere har adgang til. Mappen har desværre ikke været sikkerhedslogget af diverse årsager, siger Alexander Vesselbo.

Påbud fra styrelse

Sagen begyndte at rulle ved et tilfælde. En ansat i Herning Kommune blev i forbindelse med et webinar opmærksom på, at kommunen kunne ligge inde med fortrolige oplysninger på et fællesdrev.

- I den sammenhæng gik han ind i vores fællesdrev, hvor han valgte nogle mapper, der havde spøjse navne.

- Han konstaterede så, at der lå nogle oplysninger, som han meldte videre til mig, hvor vi så fik meddelt det videre til IT-afdelingen, der gik i gang med at begrænse hændelsen og få lagt data over i et sikkert IT-system.

Kommunen har på baggrund af hændelsen fået et påbud fra Datatilsynet, og havde derfor i den forbindelse pligt til at oplyse borgerne om fejlen. Og de personfølsomme oplysninger er ekstra udsatte for at blive misbrugt, når de ligger på et fællesdrev, fortæller Alexander Vesselbo.

- Oplysningerne vil uden tvivl være mere udsatte, når der er uautoriseret adgang og omfanget af brugere af større, end hvis de ligger i et IT-system, hvor det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang, siger han.

Økonomisk svindel og identitetstyveri

Kommunen understreger, at intet tyder på, at oplysningerne er blevet misbrugt, men kan alligevel ikke afvise, at oplysningerne er faldet i de forkerte hænder, hvor konsekvenserne kan være uoverskuelige.

'Hvis et personnummer bliver lækket, er risikoen, at det misbruges til identitetstyveri. Identitetstyveri bruges i langt de fleste tilfælde til økonomisk kriminalitet, hvor du i yderste konsekvens kan risikere at modtage opkrævninger eller regninger, som du ikke kender til, står der i brevet.

Hvis man som borger i Herning Kommune har modtaget regninger, der er uforklarlige, bør man kontakte politiet, siger Alexander Vesselbo.

- Hvis man oplever, at der er sket identitetstyveri eller økonomisk kriminalitet, så bør man melde det til politiet. Med andre ord, skal det ikke være en forebyggende handling, men snarere, hvis man konkret har oplevet kriminalitet.

- Digitaliseringsstyrelsens hotline for identitetstyveri kan hjælpe med forebyggende handlinger, hvis ens CPR-nr. er kompromitteret, siger han.

Beklager

Herning Kommune og Digitaliseringsstyrelsens telefoner har været rødglødende siden fejlen blev meldt ud til borgerne. Men kommunen erkender fejlen, og har derfor en klar besked til sine borgere.

- Vi beklager selvfølgelig fejlen er sket, og vi kigger på, hvordan vi kan håndtere det fremadrettet så en lignende hændelse ikke sker igen, siger Alexander Vesselbo.