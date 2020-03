Hest sked på gulvet i Guds eget hus

Modsat i den katolske kirke velsigner vi i Danmark protestantiske kirke ikke dyr, men det ville en shetlandspony lørdag eftermiddag skide højt og flot på.

Med lidt god vilje ser det ud som om, at gerningsdyret forlader kirkerummet lettet og tilfreds. Foto: Per Rasmussen

Den var i Magleby Kirke på Møn i selskab med en artsfælle, ti glammende foxhounds og en ung jagtfalk.

Det siges, at hvis man i et kirkerum bliver ramt af en klat fra en falk, begaves man med et evigt lykkeligt liv, men desværre var dette skønne rovdyr i snor. Foto: Per Rasmussen.

Og i øvrigt en masse glade tobenede, for den årlige jagt-andagt er blevet et tilløbsstykke og en tradition på den kuperede naturskønne ø ud for Sydsjællands østkyst.

Her havde lokale jagtfolk og naturelskere for sjette år i træk over weekenden inviteret venner fra Hamburger Schleppjagd-Verein på jagt, der minder om Hubertusjagten i Dyrehaven.

25-30 ryttere i ekvipage blev på hesteryg anført at et ivrigt kobbel af 20-30 hunde, som i strid vind jagtede et duftspor lagt ud af terrænet med udgangspunkt i Klintholm Gods.

Sporet var et dryp fra komaver i stedet for som oprindeligt en levende ræv, der skulle opsnuses og skydes.

Som velfortjent belønning flåede og åd hundene byttet, altså komaven, der ifølge menneskenæser lugter forfærdeligt.

- Vi afsluttede denne stærke kulturtradition ved tage dyrene med i den smukke middelalderkirke, hvor der var fuldt hus og en helt enestående og magisk stemning, fortæller medarrangøren Ole Eskling.

Menigheden i den fyldte kirke rejste sig, da dyrene ankom, siger han.

- Og på den fine måde manifesterede den rummelige danske folkekirke det stærke bånd mellem mennesker, dyr og natur.