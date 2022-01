Heunicke bekræfter: Vil ophæve alle restriktioner

Sundhedsminister Magnus Heunicke vil have ophævet alle restriktioner. Det bekræfter han i et brev til Folketingets Epidemiudvalg

Regeringen er klar til at ophæve alle coronarestriktioner fra 1. februar.

Det fremgår af et brev, som Magnus Heunicke har sendt til Folketingets Epidemiudvalg.

I brevet bekræfter sundhedsministeren, at regeringen vil følge Epidemikommissionens indstilling og droppe kategoriseringen af coronavirus som samfundskritisk sygdom. Samtidig skal samtlige restriktioner ophæves.

'Jeg ønsker at følge Epidemikommissionens indstilling, men dog således, at kategorisering af covid-19 som samfundskritisk sygdom ophæves med den 1. februar 2022', skriver Heunicke i brevet.

Kommissionen havde indstillet til, at det skulle ske fra 5. februar.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Bliv opdateret på de danske smitte- og vaccinetal. De seneste dage har budt på rekordhøje smittetal.

Heunicke skriver endvidere i brevet:

'Når covid-19 ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, er der en række bestemmelser i epidemiloven, som ikke længere finder anvendelse. Det indebærer, at der ikke vil være hjemmel i lovgivningen til at fastsætte regler, som forudsætter, at covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. De pågældende regler vil bortfalde, når kategoriseringen som samfundskritik sygdom ophæves den 1. februar 2022.'

Den eneste restriktion, der fortsat anbefales, er et krav om test og isolation efter indrejse til Danmark fra 1. februar og fire uger frem.

Anbefalingerne skal drøftes i Folketingets Epidemiudvalg senere onsdag. Parterne har fået frem til fredag til at gøre indsigelser, hvis de er uenige i regeringens indstilling.