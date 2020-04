Heunicke: De ældste elevers tilbagevenden er stadig uvis

I mere end en måned har eleverne i folkeskolens ældste klasser været hjemsendt.

Og det er uvist, hvornår 6. til 9. klasserne får lov at komme tilbage til klasselokalerne. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mandag på et pressemøde.

- Det er for tidligt at kunne sige, siger han.

De mindste klasser vendte efter påske tilbage til undervisningen på folkeskolerne. Skolerne skal dog sikre, at der er god afstand mellem børnene.

Nogle skoler har desuden sat telte op i det fri, da det kan være med til at mindske smitterisikoen at opholde sig udendørs.

Kommunernes Landsforening (KL) vurderede søndag, at med de nuværende regler om afstand mellem eleverne er det ikke muligt for de ældste børn at komme tilbage i skolerne.

Der er simpelthen ikke plads til dem, pointerede KL-formand Jacob Bundsgaard (S).