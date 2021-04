Heunicke: Fire nye tilfælde af særlig mutation

Sundhedsministeren oplyser på Twitter, at der er fire nye tilfælde af B.1.1.7 coronavirus med E484K-mutationen

Der er konstateret fire nye tilfælde af den britiske coronavariant B.1.1.7 med mutationen E484K.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter.

Smittetilfældene er fundet i Region Hovedstaden, og man har igangsat en intensiv smitteopsporing, oplyser ministeren.

Mutationen E484K findes ifølge Videnskab.dk i både den britiske, brasilianske og sydafrikanske coronavariant, og den har vist sig at være mere modstandsdygtig over for antistoffer.

Heunicke: - Smitten kan toppe i maj

Magnus Heunicke oplyser desuden på Twitter, at man holder ekstra øje med mutationen, lige som man gør med den brasilianske og sydafrikanske variant af coronavirus.