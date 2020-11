Heunicke indkalder til pressemøde: Vil fremlægge vaccineplan

- Vaccinen testes i øjeblikket i fase 3 med 30.000 testpersoner. I de indledende undersøgelser har den vist en effektivitet på 94,5 procent.

- Halvdelen af deltagerne har fået to doser af vaccinen med fire ugers mellemrum. Den anden halvdel af deltagerne fik et placebomiddel. Den foreløbige analyse blev foretaget blandt de første 95 deltagere, der udviklede symptomer på covid-19. Kun fem af de deltagere, der blev smittet med coronavirus, viste sig at have fået vaccinen. De øvrige 90 havde fået placebo.

- EU er 24. november blevet enige om en aftale med Moderna. EU køber 160 millioner doser coronavirus.