Heunicke: Kontakttallet er 1

Smitten med covid-19 i Danmark er stabil.

Det er meldingen fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der på Twitter skriver, at kontakttallet er beregnet til en. Det vil i praksis sige, at ti personer i gennemsnit smitter ti andre, og at der dermed over tid hverken er færre eller flere smittede.

Ifølge Magnus Heunicke tyder 'andre nøgletal som incidens, positivprocent mv.' på, at væksten er aftagende, og at der nu er en mere stabil epidemi.

'Kan bl.a. være pga. immunitet fra vaccination og revaccinationer, hvor 1 ud af 7 12+-årige nu har fået 3. stik,' skriver ministeren på Twitter.

De seneste mange uger har kontakttallet været beregnet til 1,1, hvorfor epidemien altså har været i vækst. De seneste dage har smittetallet ligget stabilt på lidt over 4000 smittede om dagen.