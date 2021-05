Heunicke: Kontakttallet er 1,1

Coronaepidemien i Danmark er i en svagt stigende kurve.

Det såkaldte kontakttal er i denne uge nemlig beregnet til 1,1. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Det vil sige, at 10 smittede i gennemsnit giver sygdommen videre til 11 andre, hvorfor man altså på sigt vil se en svag stigning i antallet af smittede, hvilket også har været tilfældet den forgangne uge.

Den lille stigning er dog ikke noget, der bekymrer myndighederne, hvilket de også understregede på mandagens pressemøde. Og Magnus Heunicke giver da heller ikke udtryk for bekymring i forhold til kontakttallet, der altså for anden uge i træk viser en svag stigning.

'Vi kan holde det her niveau, hvis vi fortsat har fokus på de gode vaner, som sammen med test, opsporing og vacciner er vores supervåben mod corona,' skriver ministeren på Twitter.

Dagens smittetal viser, at 925 er kontateret smittet, hvilket er i samme lag som de seneste dage, men som er et stykke over tallene for nogle uger siden. Til gengæld er antallet af indlagte det laveste i omkring et halvt år.