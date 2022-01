Heunicke: Kontakttallet er 1,2 - men der er grund til optimisme

Kontakttallet er steget til 1,2, hvilket tyder på en epidemi i vækst.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter, hvor han dog understreger, at stigningen er forventelig, og at der er grund til optimisme.

'Vi kan konstatere, at de høje smittetal ikke afspejler sig i indlæggelsestallene, primært på grund af omikron og revaccination. Derfor: Grund til optimisme den kommende tid,' skriver Magnus Heunicke.

Tirsdag i sidste uge lå kontakttallet på 1, hvilket betød, at epidemien hverken var tiltagende eller aftagende.

Når kontakttallet er 1,2, betyder det, at ti coronasmittede i gennemsnit vil smitte 12 andre.

Mette F.: Vi skal genoverveje restriktioner

I et interview med Ekstra Bladet mandag udtalte statsminister Mette Frederiksen, at vi er et sted, hvor vi skal genoverveje de nuværende restriktioner, og hvordan vi håndterer pandemien generelt.

- Det ser faktisk ud til, at vi har knækket kurven, hvad angår indlagte på intensiv, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

- Og så er vi selvfølgelig et sted og i en situation, hvor vi skal genoverveje ikke alene de nuværende restriktioner, som der ikke er mange af tilbage, men hvordan vi håndterer situationen i det hele taget.

- Det er i hvert fald det, vi gør i regeringen lige nu.'