Heunicke: Kontakttallet er faldet til 0,8

Smitten med coronavirus i Danmark er på en nedadgående kurve.

Således er det såkaldte kontakttal faldet til 0,8, lyder det fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på Twitter.

'Tak til alle, der hver dag gør en indsats for at bryde smittekæderne,' lyder det fra ministeren, der samtidig skriver, at 'kurven er knækket'.

Han understreger dog også samtidig, at epidemien stadig har alt for godt fat i Europa, og at smitten stiger mange steder.

'Virus er her stadig, så afgørende at vi holder fast,' skriver Magnus Heunicke.

I den seneste melding fra myndighederne var kontakttallet faldet til 1,2, efter at det for nylig havde rundet 1,5, og smittetallet var derfor altså på det tidspunkt stigende.

Men på nuværende tidspunkt falder antallet af smittede altså over tid, så længe kontakttallet forbliver under 1.