Heunicke: Kontakttallet er faldet til 0,9

Smitten med covid-19 i Danmark følger lige nu en nedadgående kurve.

Således er kontakttallet lige nu opgjort til 0,9, oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på Twitter.

Det vil sige, at 10 personer i gennemsnit giver smitten videre til i alt ni andre.

Så længe kontakttallet er under 1,0 er epidemien aftagende, mens den er tiltagende, når det er over 1. De seneste uger har antallet af registrerede smittede været stigende, men nu er der altså atter tegn på, at epidemien er en smule aftagende.

'Da vi for ca. to uger siden indførte nye tiltag, viste fremskrivninger stejle stigninger. Nu viser en fremskrivning fra SSI (Statens Serum Institut, red.) en faldende tendens i de fleste regioner. Det tyder derfor på, at tiltagene og indsatsen virker, hvis vi holder fast i nuværende adfærd,' lyder det fra Magnus Heunicke på Twitter.

De seneste dage har det daglige antal smittede ligger på omkring 1000, men fortsætter den nuværende udvikling er der altså håb for, at tallene inden for nær fremtid igen kommer til at ligge under 1000 smittede om dagen.

Mette F.: 1066 registreret smittet med coronavirus det seneste døgn