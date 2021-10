Heunicke: Kontakttallet er steget til 1,2

Kontakttallet for coronavirus er beregnet til 1,2 i denne uge. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Til sammenligning var kontakttallet beregnet til 1,0 i sidste uge.

Kontakttallet er en beregning af, hvordan smitten med coronavirus spreder sig i samfundet.

Når tallet er 1,2, svarer det til, at 10 smittede vurderes at sende smitten videre til 12 andre. Derved er epidemien tiltagende.

Kontakttallet er et blandt flere nøgletal, som sundhedsmyndigheder, politikere og eksperter bruger til at følge udviklingen i coronapandemien.

- Kontakttallet er beregnet til 1,2. Selv om det bygger på usikre tal, flugter det med andre nøgletal.

- Incidensen er steget fra 90 til 161 på en uge. Skyldes delvist, at flere lader sig teste, men den gennemsnitlige daglige positivprocent er også steget fra 1,4 til 2,0, skriver Heunicke på Twitter.

Incidensen dækker over antallet af smittetilfælde per 100.000 indbyggere, mens positivprocenten dækker over andelen af de testede, som er positive for coronavirus.

Ifølge sundhedsministeren var 55 procent af sidste uges positive tilfælde blandt færdigvaccinerede. Det skal dog ses i lyset af, at 75 procent af befolkningen er blevet færdigvaccineret.

- Altså stadig stor effekt af vaccinerne, men vigtigt at også vaccinerede lader sig teste ved symptomer, skriver Heunicke.

De typiske symptomer på corona er blandt andet feber, vejrtrækningsbesvær, træthed, ondt i halsen og tør hoste.

Den seneste tid er antallet af daglige smittetilfælde og coronaindlagte steget. Særligt den københavnske vestegn er hårdt ramt af smitte i øjeblikket.

Situationen har fået borgmestre i Ishøj, Albertslund og Hvidovre til at foreslå en genindførsel af gratis kviktest.

Kviktest er de test, hvor man podes i næsen.

Det gratis tilbud om kviktest ophørte tidligere i oktober i hele landet.