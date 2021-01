Heunicke: Kontakttallet falder til 0,6 - men B117 skaber usikkerhed

Sundhedsminister Magnus Heunicke melder, at kontakttallet er nede på 0,6.

Det gør han i et opslag på Twitter.

Antallet af indlagte er stadig for højt, skriver han.

'Kontakttal er beregnet til 0,6. Nedenunder har den britiske variant næsten fordoblet sin andel af de smittede ift ugen før. Men der er stor usikkerhed. Antal indlagte stadig for højt, skal bankes ned før cluster B117 overtager den danske epidemi. Hjælp os, bliv testet,' lyder det i opslaget.

Kontakttallet er hermed faldet fra 0,9 til 0,6 siden sidste uge.

Men den seneste tid har spredningen af den britiske virusvariant - B117 - skabt øget usikkerhed i forhold til smitteudviklingen, da B117 er mere smitsom.

Det aktuelle kontakttal for den britiske coronamutation er 1,16, oplyser Statens Serum Institut i en prognose for udviklingen af i mutationen kendt som B117.

Simuleringer af udviklingen i britisk mutation viser, at B117 ventes at udgøre 50 procent af de cirkulerende coronavirus-varianter omkring midten af februar, fremgår af prognose for udviklingen i mutationen fra Statens Serum Institut.

Fra uge 3 forventes alle positive coronaprøver at blive undersøgt for at fastslå, om der er tale om cluster B117, skriver Statens Serum Institut i rapport.

Kontakttal fortæller om epidemiens udvikling Kontakttallet i Danmark er faldet til 0,6. Det svarer til, at ti coronasmittede personer i gennemsnit smitter seks andre. Læs her mere om, hvad kontakttallet er: * Status for en epidemi vurderes blandt andet ud fra kontakttallet - også kendt som smittetrykket. * Kontakttallet er et beregnet gennemsnit af det antal personer, en smittet person giver smitten videre til befolkningen. * Kontakttallet afspejler, hvor gode folk er til at holde afstand og vaske hænder, samt hvor mange der er immune. * Hvis kontakttallet er 1, er epidemien hverken voksende eller aftagende. * Hvis kontakttallet er over 1, vokser epidemien. * Hvis det er under 1, aftager epidemien. * I en epidemisituation med lav forekomst af smitte vil svingninger omkring 1 være forventeligt. * Hvis kontakttallet er i vedvarende stigning, er der grund til særlig opmærksomhed. * Kontakttallet beregnes på baggrund af udviklingen i indlagte patienter og bekræftede smittetilfælde. * Fordi der går noget tid, fra en person smittes og udvikler symptomer, og der yderligere går noget tid før indlæggelse, vil der være forsinkelser i beregningen af kontakttallet. * Da kontakttallet estimeres på baggrund af et tidsvindue på syv dage, kan der gå et par dage, før ændringer kommer til udtryk i kontakttallet, afhængig af hvor stort faldet eller stigningen er. Kilde: Statens Serum Institut (SSI. Vis mere Luk

Over for TV2 har Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, vurderet, at kontakttallet skal ligge på 0,7 eller derunder, før at væksten i den britiske virusvariant - B117 - bliver så nedadgående, at man kan slå den ned.