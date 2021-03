Heunicke: Kontakttallet stiger til 1,1

Kontaktallet er beregnet til 1,1.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke i et opslag på Twitter.

Det er en lille stigning siden sidste uges kontakttal på 1,0.

'Med et nyt kontakttal i svag stigning på 1,1, har vi stadig kontrol med B117. Det betyder, at Danamark kan genåbne gradvist her i foråret,' skriver sundhedsministeren.

Samtidig skriver Magnus Heunicke genåbningen gøres mulig af test, vaccinationer, smitteopsporing og lynhurtig indsats mod lokale udbrud gør det muligt at fuldføre genåbningen.

Med et kontakttal på 1,1 vurderes det, at smitten stiger en lille smule. 10 smittede personer forventes at videregive smitten til 11 andre.