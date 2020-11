Heunicke: Lemper restriktioner i Nordjylland

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) meddeler at restriktionerne i Nordjylland lempes. Det siger han på et pressemøde:

Det betyder, siger ministeren:

- At børn i femte til ottende klasse må komme tilbage i skole.

- Borgere må rejse på tværs af de syv kommuner, hvor også kollektiv transport vil blive åbnet.

- Kollektiv transport ud af kommunen vil fortsat være skærpet.

Lempelserne gælder fra mandag.

Heunicke: Rigtigt at slå mink ned

Sundhedsministeren har indkaldt til pressemøde for at informere omkring situationen i Nordjylland, hvor især nedslagtningen af alle mink i Danmark har vækket kritik.

På pressemødet holder Magnus Heunicke fast i, at det var en rigtig beslutning at aflive alle mink i Danmark.

- I smittetilfældene i Nordjylland har over halvdelen kunnet spores tilbage til mink, siger han på pressemødet, hvor han siger, at den smitte er stoppet:

- Der har ikke været fundet cluster 5-mutation i uge 43 og 44, siger han.

Samtidig fortæller ministeren, at de sidste mink snart er fortid på mandag:

- På mandag er det meldingen, at de sidste mink bliver aflivet i de syv kommuner i Nordjylland, siger han.