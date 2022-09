Heunicke om faldende coronatal: Danmark er klar til efteråret

Danmark står godt rustet til efteråret og vinteren, hvad angår coronapandemien.

Sådan lyder budskabet fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter tirsdag.

Her skriver han, at det seneste kontakttal er beregnet til 0,8 - det vil sige, at ti smittede i gennemsnit smitter otte andre.

- Vores løbende overvågning viser, at situationen er, som vi kunne ønske os her i starten af den første efterårsmåned. Vi står fortsat et godt sted, skriver Heunicke.

- Vi har sikret de nyeste, opdaterede vacciner og er klar, når en forventet negativ sæsoneffekt sætter ind i løbet af efteråret.

Sundhedsministeren hæfter sig også ved en faldende tendens i antallet af nyindlæggelser de seneste tre uger.

Derudover påpeger han, at der er fald i spildevandskoncentrationen af coronavirus i alle fem regioner.

15. september bliver de første vaccineret med de nye boostervacciner. Det bliver beboere på plejehjem, hvorefter resten af målgrupperne kan vaccineres fra 1. oktober.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) indstillede torsdag, at de to coronavacciner, som er tilpasset flere virusvarianter, godkendes til brug i EU. EU-Kommissionen godkendte dem senere torsdag, og derfor kan de nu benyttes i Danmark.

Danmark har sikret sig i alt 4,5 millioner doser af en ny og opdateret coronavaccine. De opdaterede covid-vacciner er blevet godkendt til brug i EU.

Den ene vaccine er produceret af Pfizer/BioNTech. Den anden af Moderna. Begge er en videreudvikling af de to selskabers eksisterende vacciner.

De beskytter både mod den oprindelige coronavariant og den nyere omikron-variant.