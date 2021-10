Heunicke om hurtig smittestigning: Flere skal vaccineres nu

Smittetallene for coronavirus stiger hurtigt og tidligere end ventet, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Lige nu stiger smittetallene, og det havde vi også forventet, at de ville gøre. Men de stiger hurtigt og også tidligere, end i hvert fald mange havde forventet, siger han.

Onsdag meddelte Statens Serum Institut (SSI), at yderligere 1871 personer er testet positive for coronavirus. Det er det højeste tal siden begyndelsen af januar.

Det stærkeste modtræk mod en epidemi i vækst er vaccinationer. Regeringens mål er, at 90 procent af alle over 12 år får stik imod coronavirus.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Man er tæt på. Men man er ikke i mål, og det er ifølge sundhedsministeren årsagen til, at smitten stiger, mens flere indlægges med coronavirus på landets hospitaler.

- Vi er nu havnet på 87 procent. Det er et meget flot antal. Vi kan bare se, at smitten stiger jo altså i de her dage stadigvæk. Derfor er min virkelig stærke appel til dem, som endnu ikke har taget vaccinen, at vi har simpelthen brug for, at nogle flere tager imod vaccinen, siger Heunicke.

Sundhedsministeren siger, at han 'aldrig kan afvise', at der kommer restriktioner eller nedlukning igen. Men der er man ikke nu, uddyber han.

- Jeg kæmper for, at Danmark holdes åbent, siger Magnus Heunicke.

I slutningen af august valgte regeringen at nedklassificere covid-19, så det ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom.

Kategoriseringen som samfundskritisk sygdom gjorde det muligt at indføre restriktioner som forsamlingsforbud og krav om mundbind.

Dengang sagde sundhedsministeren, at regeringen ikke ville tøve med at sætte ind, hvis pandemien igen skulle true samfundsvigtige funktioner.

- Vi slipper ikke epidemikontrollen, og derfor følger vi de her bevægelser ekstremt tæt, og vi er klar til at rykke. Konkret sker det med flere test. Men vores mål er at holde samfundet åbent, siger Heunicke.

Det øvrige Europa oplever også stigende smittetal i disse uger.