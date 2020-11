Heunicke om vaccine: - Det bliver en gamechanger

På et pressemøde torsdag aften fortalte landets sundhedsminister, at den kommende vaccine bliver en gamechanger. I et optimistisk scenarie kommer den slut-december

Man har store forventninger til en kommende vaccine mod coronavirus.

- Det bliver en gamechanger, fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag aften på et pressemøde om vaccineplanen.

- Vaccinen kommer først ud, når den er godkendt af myndighederne. Og der vil være fuld transparens, lød det fra Magnus Heunicke.

Udvalgte grupper af befolkningen får først tilbudt vaccine mod coronavirus. Cirka halvanden million danskere prioriteres, når vaccinen mod covid–19 skal udrulles i Danmark.

Det gælder personer, der er i øget risiko for alvorlige forløb med covid–19, som ældre og personer i sundhedssektoren.

Vaccinerne vil komme til landet slut december i et optimistisk scenarie, vurderer ministeren. Den bliver gratis for alle.

Danmark kan modtage vacciner, der endnu ikke er godkendte, men man vil ikke tage dem i brug, før de er godkendt.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Tæt på

Direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz kaldte på pressemødet det nuværende arbejde med at udvikle en vaccine mod coronavirus for medicinalsektorens svar på en månelanding.

– Jeg har flere gange sagt, at vi har travlt, men det må ikke gå for hurtigt. Heller ikke med at godkende vaccinerne, sagde han og fortsatte:

– Hvis alt går vel, kan vi have den første vaccine i Danmark i slutningen af året eller begyndelsen af næste år

Alle personer i Danmark, Grønland og på Færøerne på sigt vil få tilbudt en gratis vaccine. Det vil være frivilligt, om man vil tage vaccinen.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, fortalte, at nogle grupper muligvis ikke skal vaccineres – i hvert fald ikke i første omgang.

– Typisk vil der være tale om, at børn og gravide ikke er omfattet af godkendelsen, lød det.

Her er vaccinerne

De tre medicinalselskaber Pfizer, Moderna og AstraZeneca er længst fremme i udviklingen af vacciner. I store forsøgsstudier har selskaberne påvist høj effekt.



Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der skal godkende vaccinen i EU, er ved at se på data fra forsøgsstudier fra de tre selskaber med henblik på at evaluere, om de kan blive godkendt.



Chefen for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, sagde i sidste uge, at godkendelser af vaccinerne fra Pfizer og Moderna kan komme i slutningen af december, hvis alt går glat.