Heunicke: Så mange er vaccineret nu

Siden vaccinens ankomst i Danmark anden juledag er i alt 46.975 personer registreret vaccineret.

Det oplyser sundheds- og ældreborgmester Magnus Heunicke på Twitter.

Han oplyser i samme omgang, at det svarer til 102,5 procent af de modtagne doser. Årsagen til, at tallet er over 100 procent, er, at det har været muligt at få flere doser ud af hvert enkelt hætteglas end de forventede fem doser.

Ud af den samlede danske befolkning af det nu 0,8 procent, der har fået vaccinen.

