Heunicke: Smitterekord og stigning i kontakttal

Restauranter og diskoteker

På restauranter skal der holdes lukket mellem klokken 23 og 05.

Derudover der er et forbud mod salg og udskænkning af alkohol efter klokken 22.

Og så er det ikke sikkert, at der er plads til hele julefrokost-selskabet på din yndlingrestaurant, for der gælder nemlig også et arealkrav på landets serveringssteder, der hedder to kvadratmeter per siddende gæst og fire per stående.