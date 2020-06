Heunicke taget i ny corona-stramning

EU's sundhedskommissær afviser sundhedsminister Magnus Heunickes påstand om, at hun skulle have anbefalet nedlukning af skoler uden at nævne mildere indgreb som første skridt

EU-Kommissionen går nu i rette med sundhedsminister Magnus Heunicke, når det gælder et af de mest dramatiske politiske tiltag i nyere danmarkshistorie: Nedlukningen af landets skoler og børnehaver.

Heunicke har både over for offentligheden og Folketinget taget EU's sundhedskommissær, Stella Kyriakides, til indtægt for, at vores skoler og daginstitioner skulle lukkes øjeblikkeligt i kampen mod corona.

Men sådan faldt ordene ikke.

Det oplyser sundhedskommissæren til Ekstra Bladet.

Kommissærens kontor skriver, at hun alene har henvist til de anbefalinger, der er kommet fra EU's eksperter i agenturet ECDC.

Og ECDC anbefalede ikke en øjeblikkelig nedlukning af skoler og børnehaver.

Derimod anbefalede man en række mildere tiltag såsom mindre grupper, udendørs undervisning og øget fokus på hygiejne inden en eventuel lukning.

EU's sundhedskommisær, Stella Kyriakides, afviser kun have anbefalet nedlukning af skoler over for Magnus Heunicke. Foto: Ritzau Scanpix

Heunickes stramning

Magnus Heunicke har ellers både til Folketinget og på et pressemøde fortalt, hvordan kommissæren anbefalede en omgående nedlukning uden forbehold og mildere indgreb.

- Det videomøde, jeg var til i går med de andre sundhedsministre, startede med - meget, meget usædvanligt - at EU’s sundhedskommissær sagde: Det er nu, der skal handles. Man skal begynde at lukke skoler nu, sagde Heunicke på pressemødet 13. marts, hvor han refererede fra et møde i EU dagen forinden.

Ifølge Heunicke gik kommissæren således hårdere til værks end EU-eksperterne i agenturet ECDC.

Ekstra Bladet tidligere har fortalt, at Magnus Heunicke strammede ECDC's anbefalinger under et lukket samråd i Folketinget ved at sige, de anbefalede nedlukning af skoler og børnehaver.

- Det anbefalede de simpelthen ikke, siger Else Smith, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen og medlem af ECDC's bestyrelse.

Kommissær holder fast

Det har indtil nu efterladt sagen ved det ubesvarede spørgsmål, om EU's sundhedskommissær egenhændigt var gået skridtet videre end eksperterne på mødet med sundhedsministrene i EU 12. marts og anbefalet nedlukning af skoler og børnehaver uden de mildere indgreb som første skridt.

Men det afviser kommissæren nu over for Ekstra Bladet.

Stella Kyriakides nævnte både 'tiltag på og nedlukning af skoler', fremgår af kommissærens talepapir fra det mødet 12. marts, som er sendt til Ekstra Bladet.

Hendes forklaring bakkes op af, at hun samme dag som mødet blev afholdt, skrev på Twitter, at netop anbefalingerne fra ECDC var omdrejningspunktet for mødet.

With the release of the new @ECDC_EU Risk Assessment, we urged Health Ministers to follow advice for:

▶️suspension of mass gatherings,

▶️social distancing measures at workplaces,

▶️measures in and closure of schools,

▶️cancellation of unnecessary travel.https://t.co/V08u4biKls — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) March 12, 2020

Men selv om EU's sundhedskommissær ikke vil kendes ved den kontante anbefaling, holder Magnus Heunicke fast i sin version af, hvad hun sagde.

- På det møde, jeg var til, var der ikke noget forslag fra kommissionen om at holde skolerne åbne. Der var et forslag om at holde skolerne lukkede, siger Heunicke, som ikke mener, at han har strammet ordene fra kommissæren:

- Det er en korrekt gengivelse.

Ekstra Bladet har sendt Magnus Heunickes udlægning af sagen til EU-kommissærens kontor, som svarer, at kommissæren fastholder sin version.

