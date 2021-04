Heunicke udskyder vigtig beslutning

Sundhedsstyrelsen forventede at kunne melde nyt ud om Johnson & Johnson-vaccinen i denne uge. Men nu siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at vi nok kommer til at vente lidt længere.

Det siger Heunicke på vej til genåbningsforhandlinger torsdag ifølge TV 2.

- Forhåbentlig vil vi først i næste uge have den melding fra vores sundhedsmyndigheder. Det betyder så også, at man kan lægge en vaccinekalender, som vi så kan bruge til at se, præcist hvor hurtigt og hvordan vi kan få genåbnet de næste dele af samfundet, siger Magnus Heunicke til TV 2.

På vej til genåbningsforhandlingerne siger Magnus Heunicke, at de først forventer at kunne melde nyt ud om Johnson & Johnson-vaccinen i næste uge. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Vaccinen fra Johnson & Johnson er den, Danmark har bestilt flest af, og derfor er den vigtig for vaccinationsprogrammet og genåbningen herhjemme.

Vaccinen er ikke kommet i brug herhjemme, fordi der kom meldinger fra USA om alvorlige blodpropper efter vaccination. I USA har man dog besluttet at genoptage brugen af vaccinen, fordi der er 'en meget lille risiko' ved at bruge den.

EMA har besluttet, at udrulningen i Europa kan fortsætte, fordi fordelene opvejer risikoen. Det er dog stadig op til de enkelte lande, om de vil bruge vaccinen.