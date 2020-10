Heunicke viser skræmme-scenariet

Fredag aften skærpede statsminister Mette Frederiksen flere coronarestriktioner, fordi anden bølgen har ramt Danmark, der fredag registrerede et rekordhøjt antal smittede på et døgn - 859.

På pressemødet var også sundhedsminister Magnus Heunicke, der fortalte, at antallet af smittede ville nå helt nye højder, hvis ikke regeringen skærpede de eksisterende tiltag og indførte nye tiltag allerede nu.

Lørdag bakker han sin påstand op på Twitter, idet han har fremlagt de matematiske beregninger bag påstanden.

'Jeg nævnte på pressemødet, at ekspertgruppen for matematisk modellering forventer stejle stigninger i antal tilfælde af COVID-19 i fire ud af fem regioner i DK - hvis vi ikke gør noget nu! Her er fremskrivningerne. Viser at vi må og skal have vendt den udvikling, skriver sundhedsministeren.

Graferne viser eksplosive stigninger i antallet af smittede allerede i begyndelsen af oktober i flere regioner. Kun i Region Midtjylland forventes antallet af smittede af falde, mens det ser værst ud i Region Hovedstaden, Syddanmark og Sjælland.

Du kan se graferne her:

Den blå linje viser, hvordan antallet af smittede forventes at udvikle sig i de forskellige regioner.

For at vende udviklingen præsenterede regeringen fredag flere ændringer, der vil træde i kraft i den kommende tid.

Blandt andet skal mundbind eller visir fra på torsdag bæres på offentlige steder indendørs.

Det gælder blandt andet supermarkeder, biografer, sygehuse, ungdomsuddannelser, voksen- og videregående uddannelser og offentlig transport.

Desuden bliver der indført et forbud mod at sælge alkohol efter klokken 22 gældende fra på mandag. Det har blandt andet fået Netto og Føtex til at lukke deres butikker klokken 22.

Forsamlingsloftet bliver fra på mandag også sænket. Det betyder, at man nu maksimalt må være 10 personer samlet. Du kan få hele overblikket over tiltagene her.