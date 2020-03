Heunickes Depatementschef i coronakarantæne

Sundhedsministeriets departementschef Per Okkels er i koronakarantæne, efter hans kone sygehusdirektør Anne Jastrup er blevet smittet.

Det skriver Altinget.

Dermed må sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kommunikerer med departementschefen via telefon. Den karantæneramte Per Okkels oplyser, at han forventer at vende tilbage inden for en uge.

Hans kone er en af tre sygehusdirektører fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der er smittet.