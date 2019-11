Hidtil ukendt foto pludselig dukket op: Er millioner værd

Et nyt billede af den kendte revolvermand Billy the Kid er dukket op - og det bliver nu bortauktioneret for en million dollars

For kun anden gang i historien er et billede af den kendte Billy the Kid blevet verificeret.

Billedet viser den fredløse unge mand portrætteret, mens han spiller kort med flere fra sin bande i 1877.

Det sjældne foto bliver nu auktioneret for en million dollars svarende til omkring seks millioner danske kroner.

Det skriver auktionshuset på deres hjemmeside.

Det er det andet billede af revolvermanden, der er godkendt som ægte, og det viser den kun 18-årige med det borgerlige navn William H. Bonney sammen med Richard Brewer, Fred Waite og Henry Brown.

På billedet har Billy the Kid en hvid skjorte, sort vest og høj hat på. Man ser ham kigge ned på sine kort, mens en flaske med sprut er at finde på bordet.

Da billedet blev taget, var Billy eftersøgt for at have myrdet en smed i Arizona.

Det er den gængse opfattelse blandt historikere, at Billy dræbte syv andre mænd under den kendte 'Lincoln County War' i 1878.

Billy blev fanget af sheriffen Par Garett, der angiveligt vidste, hvor den kendte fredløse opholdt sig, fordi de to tidligere havde været bekendte.

Pat Garett befandt sig i et værelse den gård, hvor Billy the Kid havde skjult sig. Da den unge revolvermand sent om aftenen dukkede op, dræbte sheriffen ham med to skud.

I familien i tre generationer

Fotoet har været gemt af den samme familie i over et århundrede.

Det blev oprindeligt givet til sælgeren af enken efter David Anderson, der var kendt som Billy Wilson og var en god ven af Billy the Kid under krigen.

I et brev, som forklarer fotografiets rejse ind i familien, skriver Tomas Anderson den anden forklaring, at hans bedstefar og familie var taget til begravelsen for David Anderson i 1918, hvor enken havde givet familien et familiealbum med adskillige billeder i.

'Hun forklarede til min bedstefars familie, hvad historien bag billedet var, og at Billy the Kid havde givet albummet til hendes mand.'

Fotoet blev i Tomas Andersons familie igennem tre generationer.

I 2010 havde han dog brug for penge og valgte at sælge fotoet.

Det kom dog tilbage til ham, da han i 2018 så det på Ebay, hvor en mand solgte det. Tomas Anderson købte det tilbage, og det var stadig i fantastisk stand.

Nu har han besluttet sig for at sælge det igen.

Fotoet er blevet verificeret af George Eastman Musum i Texas, og det er historikeren Mark Osterman, der har udtalt, at billedet stemmer overens med den slags tintype-foto, der blev brugt mellem 1870 og 1890.

Auktionen finder sted i Texas fredag morgen.