Hilde fik fjernet brystet: Får kun forlænget sygedagpenge 14 dage

Efter Hilde-Kristin Reed Mogensen var til mammografi i oktober sidste år, fik hun at vide, at hun havde brystkræft med spredning.

Hun startede med kemo 16. november og har været i kemobehandling til 19. maj i år.

Onsdag i sidste uge blev hun opereret, hvor lægerne fjernede hendes bryst og lymfekirtlerne.

Hun er alene mor til fire børn, og den yngste er to.

Derfor havde hun ikke lige brug for den besked, der kom i hendes e-boks fra Ringkøbing Skjern-Kommune, dagen før hun fik fjernet sit bryst.

Kommunens Jobcenter havde vurderet, at hun tre dage efter operationen ikke var berettiget til at få sygedagpenge mere.

Ekstra Bladet har talt med Hilde-Kristin Reed Mogensen:

- Jeg kontakter selv kommunen i starten af maj, fordi jeg vidste, at mit sygedagpengeforløb udløber. Der kontakter jeg dem og spurgte: Hvad skal jeg gøre for at få det forlænget? Fordi jeg ved, at det kan man, når man har kræft.

Se også: Kvinder i flere regioner har fået mangelfulde kræfttjek

- Og så sagde hun (sagbehandleren red.), at hun hentede oplysninger fra sygehuset, fra læger, og det, hun havde brug for. Og så kommer der den her partshøring. Og der står så, at de påtænker ikke at forlænge sygedagpengene, men at sende mig i jobafklaring.

- Så ringer jeg til hende og siger: Jamen, det kan jeg simpelthen ikke forstå, fordi jeg er hverken opereret eller færdigbehandlet på nogen som helst måde: 'Jamen, hun kunne se i en journal fra sygehuset fra november, at planen er, at jeg skulle have kemo, og så skulle jeg opereres rask. Så efter operationen har 'du' jo ikke en livstruende sygdom mere, som vil give dig grundlag for at få forlænget sygedagpengene.' Så det er sådan set hendes begrundelse, siger Hilde-Kristin Reed Mogensen fra den lille by Tim nord for Ringkøbing.

'Jeg forstår ingenting'

Forløbet fik hende til at slå følgende tekst op på Facebook med et billede af sig selv i sygesengen:

'Lovgivningen siger, at man er berettiget til at få sygedagpenge i 22 uger. Den periode kan forlænges, men det er der ikke grundlag for ved mig, vurderer min jobrådgiver!

Jeg forstår ingenting! Jeg har kræft og er ikke engang færdigbehandlet!?!'

Det fik flere medier til at gribe historien - blandt andet Jyske Vestkysten.

Efter en shitstorm mod RingKjøbing-Skjern Kommune gik Kristian Andersen (K), formand for beskæftigelsesudvalget i kommunen, mandag eftermiddag i Jydske Vestkysten med følgende citat:

Lovgivning for stram

- Man har administrativt besluttet at forlænge sygedagpengeperioden, så man får et overblik over hendes sygdom, så man kan træffe en ny afgørelse på den baggrund. Det glæder jeg mig over, siger Kristian Andersen (K).

Desværre for Hilde-Kristin Reed Mogensen varede forlængelsen af sygedagpenge-perioden kun 14 dage. Det mener hun ikke, Kristian Andersen vidste, da han gik i mediet med den udtalelse.

Det vidste han dog godt, siger han nu til Ekstra Bladet:

- Ja. Det står også i det brev, hun har fået, at det er ca. 14 dage.

- Mener du, det er længe nok i den situation, hun er i?

- Nej, og som jeg sagde til medierne i går, så synes jeg simpelthen, at den her sag viser, at der er simpelthen en lovgivning på sygedagpengeområdet, som er for stram.

- Kan der ikke være noget med, at kommunen tolker for stramt også?

- Det kan man ikke udelukke. Men det er svært for mig at udtale mig om på politisk niveau, siger Kristian Andersen.

Imens prøver Hilde-Kristin Reed Mogensen, som er uddannet dyrlæge, at klare hele situationen.

- Jamen, jeg har fået tappet en liter væske fra såret i går. Så det var lidt voldsomt. Og det er jeg godt på vej igennem, ellers går det sådan nogenlunde.

- Har de fjernet kræften helt eller hvordan?

- Det ved jeg ikke endnu, det får jeg svar på engang midt i juni.