Himalayas gletsjere smelter langt hurtigere end hidtil antaget

Billeder taget af spionsatellitter fra koldkrigstiden har leveret mere og andet end fotografisk overvågning af fjendtlige militærbaser.

En gruppe forskere fra blandt andet Columbia University har via analyser af et massivt billedmateriale konkluderet, at gletsjerne i Himalayabjergene smelter næsten dobbelt så hurtigt som hidtil antaget.

Deres fund er netop publiceret i det naturvidenskabelige tidsskrift Science Advances. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den asiatiske bjergkæde, der blandt andet inkluderer verdens højeste bjerg, Mount Everest, har mistet, hvad der svarer til én procent af sin samlede ismasse hvert år siden årtusindskiftet.

- Mængden af is, der er blevet tabt, er skræmmende. Men hvad der er mere skræmmende er fordoblingen i smeltehastigheden, siger Josh Maurier, professor i glaciologi ved Columbia University, der har ledt forskningsprojektet.

Ifølge forskerne har Himalaya i dag bare 72 procent af den ismængde, bjergkæden havde i 1975.

Fra 1975 til 2000 mistede gletsjerne hvert år 3,9 ton is. Men siden 2000 har det årlige tab været på 7,5 ton.

Der er omkring 650 gletsjere i Himalayabjergene.

Området bliver ofte af forskere omtalt som planetens "tredje pol" på grund af den enorme mængde is, der findes der.

Selvom isen i bjergene smelter langt hurtigere, vil det ikke bidrage til forhøjede vandstande globalt, konkluderer forskerne.

Det kan dog få uoverskuelige konsekvenser for de millioner af mennesker, der bor i regionen omkring Himalaya.

- Der tegner sig konturerne af en katastrofe, fastslår Jorg Schaefer, der forsker i klima og geokemi på Columbia.

I flere år har forskellige forskerhold undersøgt årsagerne til den høje smelterate, herunder forurening og forandringer i vejrmønstre.

- Og det står helt klart, at det er globale temperaturstigninger, der ligger til grund, og ikke meget andet, siger Jorg Schaefer.

