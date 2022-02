Historien bag: Derfor blev de 17 hunde fundet i tide

Det var bekymring for en hundeopdrætter, der gjorde, at Dansk Kennel Klub valgte at rykke ud og dermed afslørede, at 17 Golden Retrivere sultede og tørstede og havde været alene i længere tid.

Som fortalt i går blev 13 voksne og fire hvalpe opdaget i forbindelse med et dødsbo, og hundene blev bragt til Dyrenes Beskyttelses Internat i Brande, hvor de nu har fået massiv pasning og pleje.

Nogle af hundene vejede kun 13 kilo. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

Men bag den triste begivenhed ligger også et godt budskab, man kan lære af, mener man fra Dansk Kennel Klubs side.

Historien tog fart 5. januar, da Lise Lotte Christensen, som er adfærdskonsulent og kennelkontakt i Dansk Kennel Klub kørte af sted for at besøge en hundeopdrætter.

Hundeopdrætteren havde nemlig ikke svaret på nogle henvendelser, og det var atypisk. Derfor valgte man at køre på et omsorgsbesøg, som man jævnligt gør fra Dansk Kennel Klubs side.

Lise Lotte Christensen blev mødt af et ekstremt og ulykkeligt syn.

Opdrætteren viste sig at være død uden at nogen havde opdaget det, og på stedet var der 17 hunde, der havde været uden mad og drikke i gennem længere tid.

- De havde stærkt brug for hjælp, og det skulle ske hurtigt, siger hun om hundene og ønsker af respekt for opdrætteren, hundenes ejer, ikke at komme nærmere ind på personen.

Ringede til politiet

Lise Lotte Christensen ringede straks til politiet, som rykkede ud, og hun kontaktede samarbejdspartneren Dyrenes Beskyttelse. Folk fra et stort netværk trådte straks i aktion, ikke mindst fra dyreinternatet i Brande, så hundene hurtigt kunne evakueres.

Nogle af hundene her på Dyrenes Beskyttelses internat i Brande. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Hundene var sultne og tørstige, men det kan være farligt at fodre løs på dyr, som har sultet i lang tid. De 17 hunde fik dog straks lidt vand.

- Allerede da de havde fået en slurk vand, kom der gang i deres haler. Og da de senere fik et par skefulde mad begyndte de at bære rundt på bolde og bamser. Det var tydeligt, at de har haft en god ejer og været meget vant til mennesker, men de havde virkelig savnet menneskekontakt det seneste stykke tid, fortæller Lise Lotte Christensen.

Vis omsorg og bekymring

Alle glæder sig efter en trist begivenhed over, at alle 17 hunde er i god stand igen. Men for Dansk Kennel klub ligger der også det enkle budskab at vise omsorg og bekymring for hinanden, ikke mindst hvis man bor alene og har dyr.

Nogen bor meget afsides, og det er langtfra alle, som har naboer tæt på, der opdager om lyset tændes eller slukkes, eller om der er liv.

Hvalpene havde heldigvis kunne die fra deres mor i den periode, hundene gik alene. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

- Nogle folk er meget ekstroverte. Andre er meget mere private, og det skal man respektere. Men ingen af os kender vores udløbsdato, og der kan ske også ulykker. Det er vigtigt, at man tør tage snakken med hinanden om man har en livline i form af nogen, som opdager det, hvis der skulle ske noget med en. Særligt hvis man bor alene og har dyr derhjemme. Det handler ikke kun om en selv, men om dyrene, siger Lise Lotte Christensen.

Dansk Kennel Klub har en række gode råd til hundeejere om at have en såkaldt hundelivline

Lise Lotte Christensen understreger, at eksemplet med de 17 hunde er helt ekstremt.

Hun opfordrer til, at man reagerer og tager kontakt, hvis man er bekymret for dyr, og hvis man ikke selv kan tage kontakten, i stedet henvender sig til dyreværnsorganisationer.

Dyrenes Beskyttelse har fået masser af henvendelser fra folk, som ønsker at adoptere en af de 17 hunde og er godt i gang med at finde gode hjem til dem alle.