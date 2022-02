Historiker: Notat er ikke legitimt

I den seneste uge har et dansk-sovjetisk notat fra 1946 været årsag til stor undren.

Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, har udtalt, at eventuelle udenlandske styrker på Bornholm vil stride mod en gammel aftale indgået af Danmark og Sovjetunionen.

Det har en række danske politikere reageret på, blandt andet Bornholms borgmester, Jacob Trøst, der gerne tager imod amerikanere, forhenværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen og nuværende ditto Jeppe Kofod.

- Lad mig gøre det klart: Det er ene og alene Danmark, der bestemmer, hvad der foregår på dansk jord, fortalte Jeppe Kofod i klare vendinger til Ritzau.

Den musikalske konflikt

Jakob Seerup, ph. d. og museumsinspektør på Bornholms Museum, bakker de to udenrigsministres udsagn op.

- Hvis den danske stat synes, at det passer den danske stat at invitere udenlandske tropper til Danmark, så er det sådan, de gør, siger han til Ekstra Bladet.

Museumsinspektøren fortæller, at mystiske notat allerede har været årsag til diskussion tilbage i 1980’erne.

Dengang omhandlede det den socialdemokratiske forsvarsminister Poul Søgaards beslutning om, at det ikke var passende med amerikanske soldater på øen, selvom de blot var bevæbnet med musikinstrumenter, og at deres eneste formål var at underholde til et dyrskue.

- Men i 1985 kom de jo til Bornholm, Glen Millars gamle band, som vi alle kender og elsker, US Airforce Swingband. Så det vil jo sige, at under Poul Schlüter-regeringen bryder vi med notatet, siger Jakob Seerup.

Ifølge Uffe Ellermann, som kalder notatet for noget vås, førte det til små protester fra Moskva. Det har han fortalt til TV 2 Bornholm.

- Det førte til protester, surhed, surmuleri og så videre - og efterhånden gad de ikke det mere, fordi de bare blev hældt ned ad brættet.

Propaganda

Ifølge Seerup har den russiske ambassadør ét formål med udtalelsen om det gamle notat:

- Når nu Barbin går ud i medierne med denne melding, så er det ikke, fordi han har været på månen i mellemtiden. Han ved udmærket godt, at man for længst har stoppet med at tage dette notat alvorligt.

- For Rusland handler det om, at de er ved at overtræde en masse aftaler, deriblandt den bindende aftale fra 1994 i Budapest, der garanterede Ukraines territorium og uafhængighed til gengæld for, at de afleverede beholdningen af atomvåben til Rusland.

- Barbin håber på at så en smule tvivl hos nogle danskere, når han siger ’I overtræder også jeres aftaler’, siger Jakob Seerup.

Det er stadig uvist, om Danmarks mulige kommende forsvarssamarbejde med USA vil føre amerikanske soldater til Bornholm.