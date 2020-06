Historiker om fjernelse af statuer: Vi bliver dummere af det

Debatten raser i disse dage om, hvorvidt man skal fjerne statuer af blandt andre Winston Churshill eller Ludvid Holberg.

Andre steder har demonstranter taget sagen i egen hånd, som med Christopher Columbus under anklager om folkemord og racisme.

Historien har også ændret sig i den virtuelle verden. Senest har BBC fjernet den sidste episode af 'Halløj på Badehotellet' på grund af 'racistiske scener'.

- Du kan ikke fjerne din fortid. På den måde tror jeg, at man skal være meget forsigtig med at fjerne statuer eller film og TV-serier, som man ikke bryder sig om. Det er en del af historien, uanset om man vil det eller ej. Vi fjerner ikke fortidens uhyrligheder ved at fjerne statuer, fortæller Claus Bundgård Christensen, der er historiker på Roskilde Universitet.

'Danmark var en slavenation'

Herhjemme er landskabet også prydet af gamle monumenter og statuer af konger og kulturpersoner, fra en tid før slavehandelen endeligt blev afskaffet i 1803 - og først i 1848 på de Dansk-Vestindiske øer.

Derfor skulle mange statuer pilles ned, hvis det handlede om deres relation til slavehandel, lyder det fra historikeren.

- Danmark var en slavenation. Det kommer vi ikke udenom. Det er en forfærdende del af vores fortid, men vi fjerner den ikke eller det, vi gjorde ved de stakkels mennesker. Det fjerner vi ikke ved at fjerne statuerne. Hvis vi skal forstå vores nutid, skal vi også kende vejen hertil, fortæller Claus Bundgård Christensen.

- Det er meget vigtigere at lære af historien end af gå efter tilfældige symboler i det offentlige rum. For hvor stopper det så henne? Skal vi så rive nogle af de gamle palæer fra 1700-tallet ned i København, der i dag er fredet. De er i vid udstrækning baseret på den indtjening, man fik på slavehandel. Det er det samme. Vi skaber bare et hul i historien. Vi bliver bare dummere af det.

Claus Bundgård Christensen. Foto: Christian Klindt Sølbeck / Polfoto

Værn om fortiden for at forstå nutiden

Historikeren understreger, at statuerne ændrer betydning over tid.

- Når vi ser en dansk konge sidde på sin hest, fra dengang Danmark var en slavenation, betyder det ikke, at vi som moderne mennesker hverken er racister eller på nogen måde mener, at slaveri er i orden, fortæller han.

- Det er vigtigt at forstå det her, hvis man er meget ivrig for at rive statuer ned. Vi bliver bare dummere af det, fordi så kender vi ikke vores egen fortid, hvis vi på den måde vil lave om på den - det kan vi ikke, men vi kan forstå den og lære af den. Derfor er det vigtigt at passe på de kulturspor, der er fra fortiden i vores byer og vores landskab.

- Men det er en balance

Historikeren mener dog godt, at man kan diskutere, om en statue hellere burde stå på et museum end på en offentlig plads.

- Personligt ville jeg have det ret stramt med at komme forbi af en statue af Adolf Hitler - den hører naturligvis hjemme på et museum, siger Claus Bundgård Christensen, der dog mener, at man kan nøjes med informationstekster på de københavnske statuer.

Det er dog ikke alting, historikeren mener bør fremstå originalt med henvisning til, at sproget udvikler sig.

- Jeg har det fint med, at man ændrer nogle ord i børnerim eller ordet 'neger' i børnebøger. Der er ting, der ændrer sig. Jeg vil heller ikke synge 'niggerdreng' fra 'Elefantens Vuggevise' af Harald Lund. Det ville jeg ikke sige til et barn i dag, da læseren ikke nødvendigvis har blik for, at de er skrevet i en særlig historisk kontekst. Men det er en balance.

'Historien er en kampplads'

Når venstrefløjen bruger Danmarks slavefortid til en pointe om racisme, er det et udtryk for en kamp om, hvordan historien skal læses og forstås, lyder det fra historikeren.

- Du skal tænke på, at historien er en kampplads. Vi bruger historien til at markere vores nutid. Derfor er historien vigtig, fordi vi alle sammen bruger historien, uanset hvor vi er henne på fløjene, til at pointere vores egne meninger. Her er Danmarks besættelse også en klassiker.

- Derfor skal man være forsigtig med at fjerne de fysiske spor, uanset om de er virtuelle eller om det er konkrete statuer. Hvis vi ikke forstår historien, så forstår vi ikke hvordan udviklingen har bragt os derhen, hvor vi er i dag.