Historisk ændring hos DMI: Populær tjeneste lægges i graven

Et skema, fem symboler, og så har man vejret de næste fem dage.

Sådan plejede det at se ud, når man besøgte DMI's hjemmeside, men fra i dag lægger DMI den velkendte femdøgns-prognose i graven.

- Det har været et udskældt produkt. Der har været et symbol, for eksempel en regnsky, men folk spørger, hvad det betyder. Kommer der byger, kommer der regnvejr, eller hvad dækker det over, siger DMI's pressechef, Anja Fonseca.

Femdøgns-prognosen blev indført i slutningen af 90'erne, men meteorologerne er i dag langt mere præcise i deres vejrudsigter, end de var dengang, og derfor har vejrudsigten fået en makeover.

Den nye prognose er lokal frem for landsdækkende, og så er den inddelt time for time.

- Hvor man førhen prøvede at favne hele Danmark for at give overblik, siger vi nu, at vi kan gøre det bedre og mere nøjagtigt. Hvis det slagregner i Klitmøller, kan solen sagtens skinne i København, og det er svært at dække i ét vejrsymbol, fortæller Anja Fonseca.

Savner man femdøgns-prognosen, er der heldigvis lys i mørket.

Klikker man på den nye vejrudsigt, kommer man ind på en ny side, hvor der er et femdøgns-skema for ens lokalområde. Her kan man klikke på dagene, så de folder sig ud, og så får man detaljerede informationer om, hvordan vejret arter sig i løbet af dagen.

Mere mobilvenlig

Den nye prognose har første arbejdsdag mandag, så DMI har endnu ikke fået så meget feedback fra deres brugere.

Pressechef Anja Fonseca håber dog, at folk tager godt imod den nye prognose, selvom den er anderledes.

- Man er aldrig helt positiv, når sådan noget ændrer sig, for det er rart, når tingene er, som de plejer. Det er en ny indpakning, man skal vænne sig til, men vi håber, at folk tager det til sig, lyder det.

Den nye vejrprognose bliver lanceret i forbindelse med en helt ny hjemmeside, der blandt andet skal være mere brugervenlig over for tablet- og smartphone-brugere.