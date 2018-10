Historisk: Canadiere i kø til lovlig cannabis

Canada er midnat lokal tid blevet verdens største markedsplads for lovlig cannabis, og rundt om i landet stod folk i kø for at købe nogle gram.

Der er foreløbig 111 legale cannabis-butikker til landets 37 millioner indbyggere. Cannabis-industrien ventes dog at vokse kraftigt i de kommende år, skriver Associated Press.

Siden 2001 har det i Canada været lovligt at købe cannabis til medicinsk brug.

Men de nye regler betyder, at det nu er lovligt for personer over 18 år at købe op til 30 gram cannabis for fornøjelsens skyld.

Straks efter midnat blev der langet poser med cannabis over disken. Foto: AP

Canada er den kun anden nation, der helt har legaliseret cannabis. Uruguay var den første nation i verden.

Flere amerikanske delstater, herunder Californien og Colorado, har også legaliseret salg af cannabis til rekreativt brug.

Få timer før den nye lov trådte i kraft, meddelte den canadiske regering, at alle personer, der har en dom for besiddelse af op til 30 gram marihuana får visket tavlen ren.

To års planlægning

Den canadiske regering under ledelse af premierminister Justin Trudeau har i to år arbejdet frem mod legaliseringen, der nu træder i kraft.

Udviklingen i Canada inspirerer nogle amerikanske politikere til at følge trop.

- Nu har vores naboer mod nord åbnet et lovligt cannabis-marked, så jo længere vi venter, jo længere misser vi væsentlige økonomiske muligheder, siger senator Ron Wyden i Oregon.